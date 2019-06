En uno de los talk shows más vistos de la televisión británica "Graham Norton Show", al protagonista de “Spider-Man: Far from home”, Tom Holland, habló de más sobre la película, revelando el mayor spoiler de "Avangers: Endgame", enfureciendo a los fans de Marvel.

"El filme es una continuación directa de 'Avengers: Endgame', por lo que lidiamos con las consecuencias de lo ocurrido, de la muerte de Tony Stark", comentó Holland.

Al darse cuenta de su grave error, el actor se disculpó con el público pero de manera irónica: "Lo siento si alguien no ha visto la película. Si no lo has hecho, entonces estás viviendo bajo una roca, paras ser honesto", dijo la estrella de Hollywood.

No sólo esta declaración fue la que no le cayó muy bien a todos los fans que no han visto la última entrega de "Avengers", sino la forma en la que el actor quien da vida a "Peter Parker" pidió la disculpa, pues lo interpretaron como una forma de burla, ante la revelación de uno de los detalles más importantes de la película estrenada el 25 de abril pasado.

Este tema fue abordado en la entrevista, a consecuencia de que la semana pasada el presidente de Marvel Studios, Kevin Geige, confirmó que "Avengers: Endgame" tras ser catalogada como la segunda cinta más taquillera de la historia, volverá a la pantalla grande con escenas inéditas, a tan sólo apenas dos meses de su tan esperado estreno oficial.

"Después de los créditos, habrá una escena eliminada, un pequeño tributo y algunas sorpresas", confesó el líder de Marvel Studios al portal Screen Rant, aclarando que lo que volverán a ver en el cine no se trata de una versión extendida de la cinta.

Hay que recordar que más allá de sus famosas actuaciones, Holland es conocido por sus spoilers y problemas para mantenerse con la boca cerrada, pues esta no es la primera vez que habla de más sobre una película, ya que también reveló el título de “Spider-Man: Far from home” en las redes sociales y anunció los planes de Marvel de convertir la película de "Spider-Man" en una trilogía, acciones que han hecho que el actor sea criticado por el público.