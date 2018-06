La película "Spiderman Homecoming" tendrá una secuela cuyo estreno está programado para julio de 2019 y poco a poco se van conociendo detalles de su producción. El actor Tom Holland compartió "por error" en su cuenta de Instagram el nombre oficial del nuevo largometraje.

El actor británico quién interpreta a Peter Parker, 'Spiderman', en la película de Marvel, fue quién dio nombre de la próxima cinta de la saga, publicando un video en su cuenta de Instagram dónde habla explicando que no puede dar detalles de la nueva película.

"Me quiero disculpar porque no puedo darles nuevas noticias de "Spiderman 2" este fin de semana. Estoy un poco confundido porque morí (en "Infinity War") así que no sé cómo harán. Pero, acabo de recibir el nuevo guión de la película y estoy muy entusiasmado por leerlo", dijo el actor en el video de Instagram.

Mientras terminaba de hablarles a sus fans sobre lo que no "debía decir" de "Spiderman 2", mostrada su ipad con el nombre de la película "Spider-Man: Far from Home".

Este joven intérprete ya es conocido por ser incapaz de guardar secretos, ya que él reveló que tiene contrato para seis películas como "Spiderman". Además, dio meses atrás dio spoilers sobre "Avengers".

Este video de Instagram, como era de imaginarse, se ha viralizado.

Algunos fans temen que sea solo una broma del joven actor o que los productores le cambien el nombre a la película, ahora que ha sido revelado. Lo cierto, es que tendremos que esperar hasta que salga el primer teaser de "Spiderman 2".