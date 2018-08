Thackersville — Al menos 14 personas fueron heridas y hospitalizadas al colapsar las armaduras que sostenían la entrada a un resort donde la banda Backstreet Boys se disponía a iniciar un concierto en Oklahoma.

WinStar World Casino and Resort dijo en un comunicado por Twitter que se inició una evacuación alrededor de las 5 de la tarde cuando empezaron a caer relámpagos a seis kilómetros (cuatro millas) del lugar.

More than a dozen people were injured in Oklahoma when high winds took over the outdoor venue right before a Backstreet Boys concert. Concertgoers were told to get to safety when the weather started getting bad, but not everyone listened to the warning. pic.twitter.com/UkTocXeJ23