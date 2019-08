Luego de estar inmerso en diversos rumores que señalaban que el actor William Levy estaba en bancarrota, salió una buena noticia.

Y es que próximamente podremos ver al actor cubano en la pantalla grande. El artista de 38 años protagonizará la película de suspenso titulada “Killing Sarai” (“En brazos de un asesino”), de acuerdo a la revista People en Español.

La producción de este proyecto cinematográfico corrió por parte de Levy además de ser el encargado de escribir el guion.

“Se necesita mucho amor, mucho amor a lo que haces porque de otra no lo logras. Es tan difícil romper el hielo en ese aspecto cuando quieres producir una película de alto nivel con bajo presupuesto. Es algo muy difícil”, declaró William en una entrevista que concedió a Direct TV Latin America.

Por el momento, el primer proyecto de su productora William Levy Entertainment, no tiene fecha de estreno, lo único que se sabe es que su debut está siendo negociado para que se lleve a cabo los más pronto posible.

Levi, quien también se encuentra inmerso en la apertura de su restaurante Level 29 en Miami, comentó: “Fui el que hizo la adaptación, primero mi socio y yo la hicimos en inglés, y luego yo hice la versión completamente en español”, detalló sobre la apasionante historia.

Sobre su carrera en la meca del cine, William comentó: "Yo no estoy buscando un papel en Hollywood ni ningún lugar en específico, yo estoy buscando un papel que me enamore, que me guste y me haga feliz. A estas alturas de mi vida quiero hacer cosas que me hagan feliz”.

En el filme, cuyo propósito consta en apoyar el mercado latino, Levy interpretará a Víctor, un chico malo, pero con sentimientos. “Es un antihéroe, yo diría. Es un asesino que tiene un corazón y sentimientos”, sentenció.