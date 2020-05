Durante 56 años, los Drama Desk Awards han honrado los trabajos más sobresalientes de artistas profesionales de teatro en Broadway, Off-Broadway y Off-Off-Broadway. Este año, la actriz puertorriqueña radicada en NuevaYork, Belange Rodríguez ha sido nominada en la categoría “Outstanding Featured Actress in a Play”.

Dentro de los pocos latinos nominados, este es el único reconocimiento a una interpretación en español en los premios que son otorgados por críticos de teatro, periodistas, editores y locutores que cubren este ambiente.

El verano pasado, Repertorio Español, compañía de la cual Belange es parte, estrenó la novela premiada por Pulitzer Prize for Fiction “The brief wondrous life of Oscar Wao” del escritor dominicano Junto Díaz y adaptada y dirigida por Marco Antonio Rodríguez.

En la pieza escénica Rodríguez interpreta dos personajes. Ambas caracterizaciones son mujeres que impactaron la vida de Wao. Por este mismo trabajo la actriz boricua recibió el premio “Mejor Actriz Drama LATA Awards 2020”.

Belange no solo enfrentó el reto de interpretar a dos personajes tan diferentes el uno al otro, sino que además tuvo que trabajar con su acento puertorriqueño y tomar “coach” para hablar con acento dominicano.

En la lista de los nominados se encuentran varios actores hispanos que son muestra del poder latino en la industria teatral de Nueva York. Entre ellos Kate del Castillo – (The Way She Spoke), Belange Rodríguez – (La Breve y Maravillosa historia de Oscar Wao), Elizabeth Rodríguez – (Halfway bitches go straight to heaven), Víctor Almánzar – (Halfway bitches go straight to heaven), Yesenia Atala – West Side Story-(Raul Esparza – Seared) y Liza Colón Zayas – (Halfway bitches go straight to heaven).