En medio de la pandemia que se vive por el COVID-19, también llegan buenas noticias. Una de esas las recibió recientemente el escritor puertorriqueño Ricardo Martí Ruiz, al enterarse de que había ganado el primer premio internacional del XX Certamen de Narrativa Corta 'Villa de Torrecampo', en España, por su relato “La entrometida vecina de Dios”.

Este año 152 relatos fueron sometidos como parte de este certamen de cuento corto, siendo elegido de forma unánime el trabajo de Martí Ruiz, quien obtuvo un premio de 3 mil euros. Para el autor puertorriqueño fue una gran sorpresa enterarse de que había sido el ganador por el alto nivel de las entregas, muchas de las que “vienen pulida con ayuda editorial”.

“El hecho de que un puertorriqueño (escritor) independiente haya triunfado ahí es un logro considerable. Pienso que es imperativo dar a conocer estos reconocimientos internacionales, para que entendamos el nivel de literatura que se ha cultivado aquí y que muchos desconocen”, compartió Martí Ruiz a través de correo electrónico.

“La entrometida vecina de Dios”, el cual se puede adquirir virtualmente a través de la página del autor www.callelena.org, contiene en palabras del autor “una prosa más simple y simbólica” que sus cuentos anteriores, donde abunda la sátira. “Aquí traigo temas más abstractos”, dijo, trazando algunas similitudes entre esta entrega y su libro “El finalito: un cuento para niños grandes” (2017), una especie de secuela de “El Principito”, que fue reconocido en el 2017 con el Premio de Literatura del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Su cuento ganador será parte de una nueva colección que espera publicar próximamente. Además de este proyecto, Martí Ruiz está desarrollando un comic titulado “Gina la Dragga”, que trata sobre un súper héroe de la comunidad LGBTTQ. Este lo realiza en colaboración con la ilustradora Ada Montañez y espera lanzarlo este año.

“Yo trabajo compulsivamente. Tengo mucho en la olla”, indicó sobre esa capacidad que tiene de trabajar en varias propuestas simultáneamente.

Como “cuentista realengo” que se considera, Martí Ruiz sostiene en que es un escritor poco común. “Ocurre que no me quiero hacer llamar ‘autor’ porque en Puerto Rico los autores, en general, tienen una reputación desagradable. No quiero que me veas como alguien que viene a corregirte la gramática. Soy cuentista. Cuento cuentos que divierten y hacen pensar”, manifestó sobre su filosofía creativa.

MartíRuiz, quien ha escrito varias columnas para El Nuevo Día, reveló que este nuevo reconocimiento a su trabajo es una muestra de todas las cosas que pueden lograr las personas con la enfermedad de Parkinson, la cual le fue diagnosticada hace 12 años y que no ha sido razón para seguir haciendo lo que tanto le apasiona. “Quisiera aprovechar para indicar que el PD no es un impedimento para lograr grandes cosas”, concluyó con satisfacción.