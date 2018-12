Si aún no sabe dónde celebrará la tradicional fiesta de la Despedida de Año, acá le presentamos nueve opciones para que conmemore ese día tan especial:

Centro de Convenciones

Va a estar El Gran Combo de Puerto Rico, Plenéalo y la Orquesta al Son de Guerra. Área de entretenimiento para los niños. Varias ofertas: desde $119 a $175 por persona. Open Bar toda la noche. Boletos: prticket.com (787) 303-0334.

Hilton Ponce Golf & Casino

Música en vivo desde las 9:30 p.m. Entrada general: $25 + tax. Incluye dos tragos. Mesa VIP para cuatro $199 + tax, incluye una botella de licor y tres “mixers”. Evento para mayores de 18 años. Boletos: Ticketpop.

Candelero Beach Resort, Palmas de Mar

Gran bailable de fin de año: New Year Eve 2019, en Candelero Beach Resort, Palmas de Mar, en el pueblo de Humacao. Van a tener buena música rítmica con Manny Manuel, Celinés y una gran batucada. Incluye asopao, brindis de espumoso y cinco horas de barra abierta. Hay varios salones, como el Ballroom y el lobby, con fiestas diferentes y ofertas variadas. Menores de 12 años pagan como niño. Boletos: Ticketerapr.com.

Sheraton Hotel & Casino

El Sheraton, en el Distrito de Convenciones, va a tener su gran fiesta: Illusions New Year’s Event, con diferentes ofertas. Vestimenta formal. La oferta de $199 por persona incluye cena y comienza a las 7:00 p.m. con aperitivos, barra abierta. Le sigue el bufé de 7:30 a 9:30 p.m., con la presentación de Ale Croato. A las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., está la oferta de admisión general $145. Tienen fiestas en diferentes salones y grandes músicos: Oscarito, Tito “El Bambino’’, Sin Pausa, Ale Croato, y varios DJ: Víctor Carmona, Kapi, Warner , Vanrive y Louie Love (from New York). Boletos: en el lobby del hotel y en prticket.com.

Paseo Caribe

Con más de 15 restaurantes y barras, Paseo Caribe ofrecerá tres presentaciones artísticas la noche del 31 de diciembre. A las 8:00 p.m. se presenta Luva enTributo a Marc Anthony. A las 9:40 estará la cantante Gisselle y a las 11:00 p.m., Cuenta Regresiva. La entrada es libre de costo.





Embassy Suites Dorado del Mar Beach Resort

Hay dos fiestas desde las 8:00 p.m. Una es en el Grand Hall y va a tener en tarima: N'Klabe, N3 Amigos, DJ Joaquín Opio y DJ Juan de Varona. La otra es en Salón Atlántico, con Juan Vélez, “Papucho” y Barón López. Los boletos para ambas actividades incluyen: bailable, cena bufé y bebida. Precios: mesa regular $135 + ivu por persona. Niños 50%. Boletos: Prticket.com.

Hotel interContinental

Tiene una oferta variada para esa noche e incluyen bebidas Premium y más. En el Ballroom Preciosa estará Joseph Fonseca, la Mulenze y Plenéalo. Cuesta $199 por persona, incluye festival culinario. En el Grand Ballroom, estará Tito Rojas, Arnaldo y la Patrulla 15. Costo $164 e incluye festival culinario. Salón Atlantic estarán los DJ King Arthur, Predator y Extasis. $128. El grupo Barcode estará en el Q Bar & Lounge, $116 por persona. Reservaciones: (787)-303-0334 o PRTicket.com.

Mayagüez Resort & Casino

Gran jolgorio de Despedida del Año en el Mayagüez Resort & Casino. Tienen el Show de despedida de año en el Centro de Convenciones del hotel, de 7:30 p.m. a 1:30 p.m., con cena bufé, trago de bienvenida y música bailable con Limi-T 21, Grupo Gelo Sabor de los 80 y una gran batucada. Costo: $140 por persona. En el Salón Flamboyán de 9:00 p.m. a 2:00 a.m. tienen música bailable y asopao, en un ambiente más acogedor. Costo: $50 por persona. Boletos: (787) 832-3030 ext. 1500.

Courtyard by Marriott

Celebrará en grande la despedida del año 2018 con una variedad de ofertas gastronómicas y música en vivo, en diferentes salones. Información: (787) 999-6300 y (939) 246-5960.

Costa Bahía Hotel

Gran Bailable de Despedida de año en Costa Bahía Hotel, en Guayanilla. Con música en vivo, batucada, asopao y copa de champán. Boletos: desde $30 a $75 por persona (incluye cena). (787) 835-3335 y (787) 221-6835.