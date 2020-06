El Fondo Flamboyán para las Artes y la Fundación Andrew W. Mellon anuncian que han seleccionado 89 organizaciones artísticas en Puerto Rico para recibir subvenciones de su Fondo de Apoyo Cultural de un millón de dólares, establecidopara ayudar a aliviar los efectos devastadores de la pandemia COVID-19 en las artes y el sector cultural en Puerto Rico.

Las subvenciones, que van desde $5,000 a $20,000, se utilizarán para cubrir los salarios del personal, el alquiler y otras necesidades básicas durante la emergencia. Los fondos también apoyarán la creación o expansión de programación virtual para las artes. Los beneficiarios del Fondo de Apoyo Cultural representan una diversidad de disciplinas artísticas que incluyen artes escénicas, artes visuales y literatura.

Además de las 89 organizaciones sin fines de lucro, y gracias a la financiación adicional de la familia Miranda, el Fondo de Apoyo Cultural también ha otorgado subvenciones de $600 a 450 artistas individuales. La administración de las subvenciones individuales para artistas fue posible gracias a una colaboración con dos organizaciones locales muy respetadas, el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) y Km 0.2. “Debido a la necesidad abrumadora de los artistas individuales que solicitaron, nuestra familia ha comprometido $120,000 adicionales para brindar asistencia a 200 artistas más, elevando el número total de individuos de 250 a 450”, dijo Luis A. Miranda, Jr.

“Km aprecia enormemente esta alianza, una colaboración necesaria que sirve al sector cultural en tiempos de crisis”, dijo Karlo Ibarra, codirector y cofundador de Km 0.2.

Por su parte, la directora ejecutiva del MAC, Marianne Aponte Ramírez, agregó que “para nosotros en el MAC era imprescindible poder aliviar la difícil situación por la que atraviesan nuestros artistas. Por esto, nuestro profundo agradecimiento a las Fundaciones y a la Familia Miranda, cuyas contribuciones han venido a fortalecer el Fondo de Emergencia MAC, que desde 1997, ha ofrecido servicios a nuestra comunidad artística”.

El Fondo Flamboyán para las Artes buscará activamente fondos adicionales para otorgar subvenciones a todos los artistas individuales que solicitaron y fueron elegibles.

“Estos talentosos artistas y organizaciones son la piedra angular del sector artístico y cultural de Puerto Rico. Cada año, miles de personas se benefician de su creatividad. En estos tiempos de crisis, hemos recurrido a las artes como fuente no solo de entretenimiento, sino también, de revitalización y educación en la intimidad de nuestros propios espacios. Podemos ayudar a los artistas a atravesar estos tiempos difíciles mientras llevamos la belleza de su trabajo a las familias y a las comunidades reimaginando las formas en las que pueden interactuar entre sí”, dijo el director ejecutivo de la Fundación Flamboyán, Carlos Rodríguez Silvestre.

“Sabemos que se han visto profundamente afectados por la pandemia del COVID-19, y que han sufrido pérdidas económicas que rondan los millones de dólares debido a eventos cancelados y cierre de espacios. Esperamos que estos subsidios puedan ayudarlos a navegar estos tiempos difíciles, para que puedan superar esta crisis y seguir creando para las generaciones futuras”, añadió Rodríguez Silvestre.

El Fondo de Apoyo Cultural de $ 1 millón fue creado en abril por el Fondo Flamboyán para las Artes y la Fundación Andrew W. Mellon, con el apoyo adicional de Broadway Cares. El Fondo Flamboyán para las Artes es una asociación entre la Fundación Flamboyán, Lin-Manuel Miranda, su familia y el musical Hamilton. Para más información, puede visitar la página web de Fundación Flamboyán: www.flamboyanfoundation.org.

Las 89 organizaciones de arte que recibieron las subvenciones son:

1. 80 Grados

2. Academia Puertorriqueña de la Lengua Española

3. Agua, Sol y Sereno

4. ALFONSINA INC

5. American Cello Institute, Inc. (project name: International Chamber Orchestra of Puerto Rico)

6. Andanza, Inc.

7. Areyto Ballet Folklorico Nacional de PR

8. Asociación ACirc Corp

9. Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, Inc.

10. Asociación Suzuki de Violín de Puerto Rico

11. Ateneo Puertorriqueño, Inc.

12. Ballet Concierto de Puerto Rico, Inc.

13. Broadway Illusions Inc.

14. Casa Cruz de la Luna, Inc.

15. Casa Histórica de la Música Cayeyana Inc.

16. Causa Local

17. Centro Cultural de Vega Baja, Carmen Rivera de Alvarado

18. Centro de Investigaciones Folklóricas de Puerto Rico, Inc [Casa Paoli]

19. Circo Nacional de Puerto Rico

20. Círculo Histórico Cultural de Camuy Inc.

21. Ciudad Museo Inc.

22. Colectivo Perlarte by Old San Juan Heritage Foundation, Inc

23. Compañía de Danza Siglo XXI

24. Compañía de Teatro Coribantes, Inc.

25. Compañía de Teatro de Títeres Cibuco, Inc.

26. Coralia de la Universidad de Puerto Rico

27. Coro de Niños de Ponce, Inc.

28. Coro de Niños de San Juan

29. Corporación GD & Orfeón San Juan Bautista

30. Corporación Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral

31. Corporación Piñones se Integra (COPI)

32. CREARTE

33. Cuarzo Blanco, Inc.

34. DANZACTIVA, INC

35. DECIMANIA INCORPORADO

36. DIAGONAL

37. El Lobi, Inc.

38. El Mundo de los Muñecos: Puppet World Inc.

39. El Taller Cinemático, Inc.

40. ESCENA LATINA, INC

41. Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico

42. Escuela Mayagüezana de Ballet y Artes Escénicas, Eugenio Maria de Hostos, CORP

43. Fideicomiso de Ballets de San Juan

44. Fundación Arturo Somohano, Inc.

45. Fundación de Culebra

46. FUNDACION FELISA RINCON DE GAUTIER, INC.

47. Fundación Ismael Rivera Inc.

48. Fundación Nacional para la Cultura Popular

49. Fundación por la Arquitectura, Inc.

50. Gíbaro de Puerto Rico, Inc.

51.GUATEQUE TALLER FOLKLORICO DE PUERTO RICO

52. Instituto de Formación Literaria

53. Instituto Folklórico Puertorriqueño Rafael Cepeda Atiles Inc.

54. La Calle Loíza Inc.

55. La Casa del Libro, Inc. (DBA - Museo Biblioteca La Casa del Libro)

56. La Comedia Puertorriqueña

57. La Escuela de Teatro, Inc.

58. Liceo de Arte del Sur, Inc

59. Liga Estudiantes de Arte de San Juan

60. Mauro Inc

61. Mujeres de Islas, Inc

62. Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico

63. Museo de Arte de Ponce

64. Museo de Arte de Puerto Rico

65. Museo de Arte y Diseño de Miramar

66. Museo de Historia, Antropología y Arte

67. Museo de Las Américas

68. Oboe Mobile Foundation Inc

69. Por amor al arte

70. Pro Arte Musical, Inc.

71. Producciones Aleph Inc.

72. Producciones Danzateatro PR, inc

73. Productora Angeles-del-fin, Inc. (PADF)

74. Casa de los Contrafuertes

75. Puerto Rico Queer Filmfest, Inc.

76. San Juan Sound

77. Sociedad Educativa de las Artes, Inc.

78. Taller Escuela De Diseño y Arte Funcional, Inc.

79. Taller S&R Inc.

80. Taller Tambuyé, Inc.

81. Tamboricua, Inc.

82. Tantai Teatro PR

83. Teatro Sol Y Luna, Inc.

84. The Jane Stern Community Library

85. The Luquillo Beach Jazz Fest Corp

86. The Pablo Casals Foundation Inc

87. Valerie Cox Productions

88. Viento de Agua, Inc.