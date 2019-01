Personalidades de Estados Unidos y Puerto Rico como el presentador Jimmy Fallon, el ex grandes ligas Bernie Williams, las actrices Johanna Rosaly y Marilyn Pupo, el actor Braulio Castillo, las presentadoras Alexandra Fuentes y Myraida Chávez, las cantantes Ednita Nazario y Lucecita Benítez, la ex Miss Mundo puertorriqueña Wilnelia Merced, el comediante Raymond Arrieta y los políticos David Bernier y Ramón Luis Rivera, hijo, se unieron a un nutrido grupo de espectadores que ganaron la lotería para presenciar la primera función en la isla de “Hamilton: An American Musical”.

A las 6:50 p.m., se apagaron las luces de la Sala de Festivales Antonio Paoli y apareció en tarima el elenco entre los que está el actor y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, quien retomó el papel protagónico de Alexander Hamilton para las presentaciones del musical de su autoría en la tierra de sus padres. Una extensa ovación prosiguió la aparición en escena de Miranda.

La diversidad de edades, estilos de vida y profesiones que se vio entre quienes llegaron hasta el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré (CBA) para ver uno de los musicales más populares del momento dejó evidenciada la euforia que ha creado la obra.

Desde las 2:00 p. m., comenzó a llegar el público a las afueras del CBA para buscar sus boletos.

Temprano, llegó la joven Adriana Acevedo, de Guaynabo, quien luego de intentar sin resultado comprar boletos por internet, logró su sueño de ver la obra.

“Estaba un poco frustrada porque estuve en el ‘waiting room’ desde bien temprano y no encontré taquillas. Me dijeron de la lotería y decidí intentarlo. Primero me llegó el mensaje de que no había ganado y como a las cinco de la tarde me llegó la notificación de que sí”, contó Acevedo, quien asistió a la función junto a su madre.

Para el público, la diversión comenzó desde temprano, pues algunos alcanzaron a ver la grabación de un segmento del programa “The Tonight Show”, de Jimmy Fallon, quien lució chaqueta con pantalones cortos y zapatos Crocs pintados con la bandera de Puerto Rico.

En la grabación de un segundo segmento, un grupo de estudiantes de Ballet de San Juan interrumpió sus ensayos para salir a la terraza del edificio contiguo al CBA y saludar a Fallon, quien les respondió alegremente.

No obstante, las historias que se escucharon en la plazoleta del CBA fueron muchas, desde amigas sin boletos ni expectativas de ver la obra, que llegaban a sentarse para ver el movimiento de gente, hasta personas que lograron conseguir acceso.

Julio César Soto y su hija Nadia Soto llegaron desde San Sebastián con mucha alegría, pues, luego de pensar que no verían el musical juntos, lo lograron.

“Traté de comprar por internet y no pude. Tuvimos que ir a un punto de venta en Isabela, pero al final no pudimos comprar los tres juntos. Así que compramos para ella un día y para mi esposa y para mí , más adelante”, relató el padre.

Una vez se anunció el cambio de escenario -del teatro de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras al CBA-, Soto comenzó a escribirle a Ticketpop contándole su historia, pues su hija parte este domingo a Estados Unidos para continuar estudios, con la suerte de que la compañía cambió los boletos para la primera función.

“La notificación llegó el sábado 5 de enero y le dimos los boletos como regalo de Reyes”, contó.

Tanto la esposa de Miranda, Vanessa Nadal, como su mamá, Luz Towns-Miranda, su hermana, Luz, y sus sobrinos fueron llegando para presenciar un momento tan importante para el dramaturgo y la tierra de su familia.

“El éxito de Lin-Manuel es el éxito de todo Puerto Rico”, expresó una orgullosa Marilyn Pupo a su entrada al vestíbulo del Centro de Bellas Artes.

Por su parte, Merced confesó tener una sensación agridulce pues su fenecido esposo Bruce Forsyth siempre tuvo la ilusión de ver el musical, pero nunca se pudo. No obstante, aseguró sentirse orgullosa y agradecida por la aportación que Miranda hace para el desarrollo de las artes en Puerto Rico a través del Fondo Flamboyán para las Artes en conjunto con la Fundación Flamboyán. “Me encanta la idea de que también van a beneficiar a las personas”, expresó.

“Esta es de las pocas salidas que hago, pero esta era bien importante… me siento bien orgullosa de ese chico y yo creo que todos los puertorriqueños se deben sentir orgullosos de ese muchacho”, dijo, en tanto, la “Voz Nacional de Puerto Rico” a su llegada minutos antes del inicio de la función.





Un proyecto exitoso

El musical, inspirado en la biografía de uno de los padres fundadores de Estados Unidos Alexander Hamilton, publicada por Ron Chernow, estrenó en el circuito “off-Broadway” en febrero del 2015 para luego pasar a presentarse en Richard Rodgers Theater de Broadway en agosto de ese mismo año.

La obra ha tenido gran éxito y se ha presentado en varias ciudades de Estados Unidos y también en Londres y ahora en Puerto Rico.

En este segmento de la gira de Hamilton, Miranda retoma el papel de Alexander Hamilton que dejó en 2016 y aseguró a este diario que estará presente en cada una de las 23 funciones pautadas. Desde que anunció que traería el musical a su tierra, el dramaturgo dejó claro que lo hacía para contribuir a la recuperación del país tras el paso del huracán María, y a la vez apoyar económicamente varios proyectos culturales del patio.

Los boletos regulares se agotaron el mismo fin de semana que comenzó la venta el pasado mes de noviembre, pero quedan entradas mediante una lotería quese realiza cada día a través de la aplicación móvil de “Hamilton”.

Entre las personalidades que han visto la pieza y se han expresado positivamente se encuentran el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle; la presentadora Oprah Winfrey; el actor y comediante, Ben Schwartz; la actriz Emma Watson; el príncipe Harry y su esposa Meghan; y el presentador Jimmy Fallon, entre otros.

“Hamilton” ha recibido reconocimientos tan importantes como el premio Pulitzer de teatro, siete premios de teatro Olivier, 11 premios Tony y un Grammy.

Puedes encontrar aquí todo el contenido sobre la cobertura de "Hamilton".