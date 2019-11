Cuando la Galería Nacional de Puerto Rico cerró sus puertas en el 2013 -por trabajos de construcción- la principal colección de arte del país que alberga el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) quedó sin un espacio de exhibición.

Grandes obras maestras de nuestros principales artistas -desde el siglo 18 hasta el 20- tuvieron que ser guardadas en el depósito de obras del ICP y otras fueron prestadas a instituciones hermanas para que el público pudiera apreciarlas. Aun así, la inmensa mayoría de esa gran colección -que consta de cerca de 60,000 piezas- no se ha exhibido en seis años.

Consciente de esa situación, el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz Cortés, invitó a principios de año al actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, así como a su padre Luis Miranda Jr., a un recorrido por el depósito de obras del ICP para que apreciaran parte del gran patrimonio del país. En ese momento, los Miranda se encontraban en la isla como parte de la presentación del musical “Hamilton”, el cual se celebró en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Lo que vieron cuando entraron en ese enorme depósito custodiado celosamente por las auxiliares de registrador del ICP, los dejó maravillados. “Estábamos fascinados en lo que fue nuestro 'descubrimiento' y enseguida tratamos de averiguar cómo podíamos decirle al mundo que esto estaba aquí, que vinieran a verlo o que lo vieran desde donde fuera que estuvieran. Y buscamos un aliado, Google”, expresó el viernes Luis Miranda durante la presentación oficial de la inclusión de Puerto Rico en la plataforma Google Arts & Culture, que se celebró en el teatro Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR).

Esta herramienta, que fue creada en el 2011 con el propósito de “democratizar el arte” -haciendo accesible al público obras que se encuentran en museos alrededor del mundo- permitirá que parte de esa colección del ICP, así como de otras tres instituciones culturales del país, puedan ser apreciadas a nivel nacional e internacional. Lin-Manuel Miranda y su padre fueron los responsables de enlazar a estas organizaciones con los encargados de Google Arts & Culture.

“Cuando Luis Miranda me habló del proyecto me pareció genial porque había una necesidad, ya que no había dónde exponer la mayoría de la colección del ICP. Desde hace tiempo estamos tratando de resolver el problema (legal) de Galería Nacional, pero a lo que eso sucede, teníamos que hacer una plataforma como lo que hicimos con Archivo Virtual del ICP, para presentar parte de la colección. Así que desde el momento que supe que finalmente íbamos a tener esa herramienta y que el mundo podía conocer un poco de la colección del Instituto de Cultura Puertorriqueña, aposté a ella”, expresó a este medio el director ejecutivo del ICP.

Actualmente, esta plataforma gratuita con fines culturales y académicos cuenta con más de 2,000 colecciones de museos de 84 países, al que ahora se suma Puerto Rico, según lo dejó saber Simon Delacroix, líder en Estados Unidos de Google Arts & Culture, que estuvo en la isla durante la presentación de la herramienta.

En esta fase se han incluido más de 350 obras de arte de las colecciones pertenecientes al ICP, Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR), Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) y el Museo de Arte de Ponce (MAP). Cada institución tiene acceso a una cuenta, la cual es libre de costo, que le permite controlar la información y fotografías que se publican.

Obras en Detalle

La plataforma, a su vez, incluye 48 obras que fueron capturadas en resolución “ultra alta” por la Cámara de Arte de Google Arts & Culture, que permite explorar hasta el más mínimo fragmento de las piezas, incluyendo el nivel de detalle de las pinceladas.

Esta cámara profesional tiene un zoom de 400 milímetros y es manejada por personal especializado de la compañía, que viajó a la isla para digitalizar las obras seleccionadas.

Entre esas piezas se encuentra “El Gobernador Don Miguel de Ustariz”, de José Campeche y Jordán, donde se pueden ver detalles imperceptibles a simple vista, como lo que sucede al otro lado de la ventana del gobernador, donde se observan a varios trabajadores que pavimentan las calles del Viejo San Juan con sus característicos adoquines azules.

También está la reconocida obra de Rafael Tufiño, “Goyita”, que presenta como modelo a la propia madre del pintor. Gracias a esta cámara, se pueden apreciar un pequeño niño que vende nueces y que aparece al fondo del imponente retrato. Un detalle que resulta fascinante y que, como se dice en la página, permanece abierto a la interpretación del público.

Todas estas imágenes se pueden ver al escribir en el buscador de la página www.artsandculture.google.com la palabra Puerto Rico. También se puede hacer desde un teléfono inteligente bajando la aplicación de Google Arts & Culture.

Lin-Manuel Miranda invitó a todos los puertorriqueños a visitar esta plataforma, así como los museos del país, y dijo que el mundo debe conocer la grandeza de nuestras colecciones de arte que, a su entender, no tienen nada que envidiarle a las de otras partes del mundo.

“Los museos de Puerto Rico están al mismo nivel que el Louvre (París), que el MoMa (Nueva York), y que estos otros grandes centros de las artes. Estaherramienta nos permitirá ponermos al mismo nivel que todos ellos para que cuando la gente visite Puerto Rico también venga a estos maravillosos museos y vean el gran trabajo que tenemos para ofrecer”, expresó.

De Puerto Rico al mundo

El actor y dramaturgo moderó en el evento del viernes un conversatorio en el que participaron el director ejecutivo del ICP; la directora ejecutiva del MAC, Marianne Ramírez Aponte; la directora del MAPR, Marta Mabel Pérez, y la curadora del MAP, Helena Gómez de Córdoba. Los directivos de estas instituciones coincidieron en que Google Arts & Culture es una gran herramienta que ayudará a conocer más de cerca el arte que se realiza y que se exhibe en el país, toda vez que podría ayudar a crear nuevas alianzas con museos de otras partes del mundo.

“Creo que será una herramienta que nos va a abrir una cantidad de oportunidades no solamente de individuos que tendrán la oportunidad de ver las piezas, sino también de otras instituciones culturales alrededor del mundo que puedan conocer lo que tenemos en Puerto Rico y con las que pueden establecerse diferentes colaboraciones”, dijo Marianne Ramírez Aponte del MAC.

La también curadora precisó que otra ventaja de esta plataforma es que permite realizar exhibiciones en línea, alargando su vida. En el caso del MAC, tiene en la página la muestra “Entredicho”, que permite al visitante recorrer a través de imágenes lo que fue dicha exhibición, que cuenta con piezas que proponen acercamientos a temas como poder, historia, raza, migración, identidad, familia, educación, pobreza y la violencia económica, política y social que caracteriza nuestro momento.

El Museo de Arte de Puerto Rico -que es miembro de Google Arts & Culture desde el 2014- también tiene en la plataforma su exhibición permanente, “Puerto Rico Plural”, que abrió este año, y donde se narra el país a través de las diversas miradas y voces de nuestros artistas.

“El orgullo de nosotros son todas las obras. Estamos profundamente agradecidos de que todos nuestros artistas puertorriqueños tengan la visibilidad a nivel global y que se conozca la producción artística puertorriqueña”, dijo Marta Mabel Pérez, del MAPR, cuando Lin-Manuel Miranda le preguntó cuál de todas las piezas de la colección del museo que se encuentran en la herramienta era su favorita.

Helena Gómez de Córdoba, curadora asociada del Museo de Arte de Ponce, por su parte, resaltó que para la institución en la que trabaja el formar parte de esta iniciativa es motivo de orgullo, pues es cónsona con la visión que tuvo el fundador del museo, don Luis A. Ferré.

“La visión de nuestro fundador era hacer accesible el arte del mundo a Puerto Rico, en momentos donde no todo el mundo podía viajar. Así que la visión y misión de ustedes está muy cerca de la que tuvo nuestro fundador, quien trató de hacer el arte del mundo accesible a todos los puertorriqueños. Ahora estamos logrando que el arte que tenemos en Puerto Rico sea accesible al mundo”, compartió Gómez de Córdoba, toda vez que precisó que la obra icónica del MAP, “Flaming June”, del pintor inglés Frederic Leighton, puede apreciarse en la plataforma que cuenta con las debidas protecciones legales para evitar la reproducción de las obras.

Simon Delacroix, de Google Arts & Culture, y quien viajó a la isla por primera vez en julio, compartió que cuando vio la diversidad de piezas que conforman nuestro patrimonio cultural y artístico quedó asombrado. “Lo que me sorprendió fue la diversidad, profundidad y riqueza de todas estas colecciones”, expresó, quien no descarta que en el futuro puedan sumar otros museos del país a la plataforma.