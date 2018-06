Olga Tañón en “Por los míos”

Disfruta de la música de “La Mujer de Fuego”, el 16 de junio a las 8:00 p.m. y el 17 de junio, a las 5:00 p.m., en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce. La cinco veces ganadora del Grammy, Olga Tañón, ofrecerá un concierto lleno de alegría, ritmos y sabor, donde presentará sus grandes éxitos como: “Muchacho malo”, “Basta ya”, “Bandolero”, “Como en Las Vegas” y más. Concierto a beneficio del Centro Para Puerto Rico de la Fundación Sila Maria Calderón. Boletos: Ticket Center (787) 792-5000 y Ticketpop (787) 294-0001.





Disney On Ice “Reach for the Stars”

Tras las exitosas presentaciones en San Juan, llega del 14 al 17 de junio, al Coliseo de Arecibo el espectáculo familiar “Disney On Ice presenta Reach for the Stars”. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck y Goofy preparan el escenario para un show de talentos repleto de estrellas con mucha música, baile y un deslumbrante espectáculo de patinaje. Boletos: Ticket Center (787) 792-5000, a través de www.tcpr.com o en los Supermercados Hatillo Kash N Karry.





Festival de Tunas y Zarzuelas

En homenaje a los Padres, el sábado16 de junio, a las 8:00 p.m., se celebrará el Festival Bernardino de Tunas y Zarzuelas, en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce. Entre las agrupaciones participantes se reconocerá a la mejor pandereta, capa, solista y bandera. Además, las tres más destacadas recibirán un premio monetario. Boletos: Ticket Center, https://tcpr.com.





Juanes

Ven a disfrutar de la música del creador de éxitos como “La Camisa Negra", "A Dios le Pido", "Es Pot Ti” y "Volverte a Ver", entre otras, este viernes 15 de junio , a las 8:30 p.m., en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Abre el concierto el cantautor dominicano Vicente García. Boletos: Ticketpop.









Lena Burke en “De Padre”

Con motivo de la celebración del fin de semana de los padres, la cantante, compositora, pianista y actriz cubana, Lena Burke, ganadora de un Grammy, estará presentado un concierto íntimo, el sábado 16 de junio, a las 8:30 p.m., en “Musas y Eventos”, frente a la plazoleta de Bellas Artes de Santurce. Boletos: Ticket Center.





Teatro

“Tuya”

Regresa la obra teatral “Tuya”, de la puertorriqueña Kisha Tikina Burgos. Forma parte del 59no. Festival de Teatro Puertorriqueño del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Las actrices Marisé Álvarez Hernández y Kairiana Núñez Santaliz interpretan a dos mujeres que se descubren, desean y enamoran. Una de ellas decide abandonar la relación y comienza en terapia psicológica. Teatro Victoria Espinosa, Santurce, 14, 15y 16 de junio, 8:30 p.m. Boletos: Ticket Center. (787) 792-5000.

“El Yahaira’s Pub”

Solo para adultos. En obra se presentan varias historias que circula en este pub, contiguo a una discoteca gay. Forma parte del Festival de Teatro del Tercer Amor. Teatro Coribantes, calle Nemesio Canales, Hato Rey, el 15 y 16 de junio, 8:30 p.m., y el 17 de junio a las 6:00 p.m. Boletos: Ticket Center.

“Los monólogos de la vagina”

Obra basada en entrevistas realizadas por Eve Ensler a más de 200 mujeres del mundo. En ella se retratan las experiencias de mujeres en relación con su vagina: la sexualidad, menstruación, masturbación, orgasmo, parto, violación o mutilación genital. Teatro Braulio Castillo, Bayamón, el 15 y 16 de junio, 9:00 p.m., 17 de junio, 5:00 p.m. Boletos: Ticket Center.

Bailable

Víspera de Padres

Tradicional Bailable Víspera de Padres, este sábado, a las 8:00 p.m. en el Hotel Intercontinental de San Juan (Salón Preciosa). Con la presentación de Ray de la Paz y su orquesta, Luisito Carrión y su orquesta y Manolito Rodríguez y su orquesta.

Merengazo

Noche de Tributos con: A Puro Fuego (Homenaje a Olga Tañón), Saboréalo (Homenaje a Elvis Crespo) y A Son de Guerra (Homenaje a Juan Luis Guerra), este sábado, a las 8:00 p.m. en Arena Live (antes Downtown), en Hato Rey.

Boletos: Ticketpop (787) 294-0001.





Actividades gratis

Chucho Avellanet

Se presentará este sábado, en el Metro Stage Live del Casino Metro, Hotel Sheraton Centro de Convenciones, Miramar. Entrada y estacionamiento gratis.

¡Vive la Bohemia!

Recordando a Rafael Hernández, este sábado, a las 8:00 p.m., con Julio Enrique Court y Chalí Hernández, hijo de Rafael y la dirección de Cuqui Rodríguez. En el Café Teatro de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, #56 Calle Fortaleza, Viejo San Juan.

Noches de Encanto

Este viernes, de 11:00 a.m. a 11:00 p.m., en la Plaza de Recreo de Guayama. Degusta platos de los restaurantes de la ruta gastronómica de Guayama a un precio módico. Habrá música y arte.

Festival Gastronómico La Isla Menos Morovis

Este viernes, en la Plaza Pública de Morovis, de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. En tarima: Barreto, 5 En Clave, y otros.

“Noches de Galería de Moca”

Este sábado, a las 6:00 p.m., en la Plaza Pública de Moca. Música, mojitos, quioscos, exhibidores, artesanías y más.

Taller Arquitectura Creativa

La arquitecta Omayra Medina, le enseñará a los niños a desarrollar un proyecto creativo, construido con materiales desechados, aplicando conceptos básicos de la arquitectura inspirada en la naturaleza. Este sábado, a la 1:00 p.m., en el Jardín Botánico de Río Piedras. Taller libre de costo. Todos los talleres están dirigidos a niños de 4 años en adelante, incluyendo aquellos con necesidades especiales. Se incluye materiales.

Segundo Festival de la Pitahaya

La comunidad Pitahaya, en Arroyo celebrará este festival el Día de los Padres, 17 de junio, en su parque, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Muchas actividades y música en tarima: Bombarengue, Roberto Burgos y su descarga Sazón y JC Power. Entrada gratis.

Agro Fiestas San Antonio del Dorado

En el Parque Agroturístico de Dorado se celebrará este festival el 16 y 17 de junio, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Habrá machinas, quioscos, desfile de carrozas y Comparsas, coronación de reinas, animales de la finca y exóticos, mini granja, vaquería portátil, “Ponny Rides”, mercado agrícola, autos antiguos y más. En tarima: (sábado) Banda Concierto de Dorado, Rumba Caliente y Pirulo y la Tribu. (domingo) Junte de los Hermanos Sanabria , Agro Concurso de Trovadores “Pico a Pico” y Orquesta El Cimarrón. Entrada gratis.

Puerto Rico's International Folk Fest

Del 14 al 17 de junio se celebrará en la isla este festival internacional con espectáculos, danzas, artesanías y la participación de delegaciones de España, Chile, Panamá, Colombia, Perú, Polonia, África y Puerto Rico. El 14 y 15 de junio, en la Plaza Pública de Rincón desde las 3:00 p.m., feria de artesanía. Jueves a las 6:00 p.m., desfile inaugural; 8:00 p.m., delegaciones de Chile y Panamá; 8:30 p.m., Party Cultural -Colombia y Puerto Rico. Viernes, 5:00 p.m., espectáculos internacionales; 7:00 p.m., delegaciones de Polonia y África y 8:30 p.m., Party Cultural -Perú y Puerto Rico . El 16 y 17 de junio, en Loíza. Sábado: (plaza pública), 4:00 p.m., Gran junte de juegos tradicionales del mundo; 8:30 p.m., Encuentro Mundial de Culturas. Domingo, Parque Histórico Cueva María de la Cruz, desde las 10:00 a.m. artesanías, desfile de delegaciones, espectáculos internacionales, NAJWA Dance Corps - delegación de África y baile folklórico en donde todos los grupos se unen. Entrada gratis.