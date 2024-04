Mar Solís debutará localmente en el escenario más grande de Puerto Rico

En el 2022 hizo su debut a nivel profesional con temas de su autoría y que le valieron los primeros lugares de popularidad en la radio y plataformas de streaming. Ante esto, desde el pasado año, Mar es la artista invitada de los conciertos de la intérprete de “Todos me miran”.

Pisando fuerte, Mar ha tenido la oportunidad de ser la apertura de otros grandes artistas como Danny Ocean, Manuel Turizo, Reik , y el puertorriqueño Luis Fonsi , entre otros, recorriendo así distintas partes del mundo “Cuando se dan esas oportunidades son por algo. Siento que el universo me ha empujado por ese camino”.

Con la música en la sangre

“Él quiere que yo sorprenda, trabaje duro, y sea disciplinada, pero solamente uno puede aprender de los errores. Entonces estoy probando muchas cosas , experimentando muchos géneros y creando. Él ama que cree mi propio camino, como él lo tuvo que hacer. Por eso no me gusta usar mucho el apellido, porque quiero ganarme el espacio en los corazones de las personas por mi propio mérito”.

Con temas como “Quédate”, “Más que tu amiga” y “Pa’ siempre”, la artista se define en un estado de constante transformación. “Me encantan los ritmos latinos. No me voy a limitar a solo cantar y expresarme en una sola faceta o género. Me encanta ser multidimensional”.