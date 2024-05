Louis Tomlinson deslumbra con su voz y energía musical en el Coliseo de Puerto Rico

Su melódica voz, su cercanía con el público y su variado repertorio, realzaron su desempeño en el espectáculo que se dio en el marco de su gira “Faith In The Future”.

Acompañado de su banda, las luces se atenuaron para iniciar la jornada musical con el éxito “The Greatest”, que de inmediato encendió a la multitud. “Written All Over Your Face”, “Bigger Than Me” y “We Made It” se sumaron a provocar un encuentro inolvidable con el carismático artista.

Favoritas como “Face the Music”, “Holding On To Heartache” y “Walls” desataron frenesí en el público, que no paraba de entonar sus canciones ni bailar sus movidos temas. El viaje poético de los éxitos “High in California”, “Chicago” y “All This Time” afianzaron con su magia musical un encuentro electrizante, en el que prevaleció la apasionada entrega en el escenario del famoso intérprete.