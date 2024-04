Jorge Pabón “Molusco” protagoniza video de Elysanij y le muestra su amor

¡Están enchulados y no ocultan su amor! Así viven su romance el locutor Jorge Pabón “Molusco” y la cantante urbana Elysanij quien lo integró en el nuevo video de su sencillo “Quédate conmigo”, canción que fue inspirada en su relación.

“Quédate conmigo/ Que me hace falta el aire/ Y hace frío/ Quédate conmigo/ Que ya hace rato somos/ Más que amigos/ Nos conocemos desnudos / Mejor que con ropa / Y las despedidas / Son con besos en la boca / Muchos haciendo fila / Y tú el que me provoca/ Si estás en mi foco / Nada a mí me desenfoca”, reza parte del sencillo musical.