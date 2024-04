Jorge Pabón “Molusco” admite estar enamorado de Elysanij

Tras varios meses de estar compartiendo sentimentalmente, el locutor Jorge Pabón “Molusco” confesó estar enamorado de la cantante urbana Elysanij.

Aunque su relación no ha sido abiertamente pública, tampoco es que la pareja esconde su romance. El productor reveló que le “va bien con Elysanij” y que se dio una nueva oportunidad en el amor con la artista que en el pasado tuvo diferencias y pudieron subsanarlas.

La revelación de sus sentimientos hacia Elysanij la hizo en entrevista con Angelique Burgos “Burbu” en el canal de YouTube de la artista.

“Me va bien con Elysanij. La realidad es que no tengo problemas en decir que estoy enamorado”, soltó Pabón a preguntas de su excompañera radial de La Mega (106.9 FM) y luego brindó por el amor.

1 / 18 | Fotos: un vistazo a la carrera de Jorge Pabón "Molusco" a través de los años. En 2007, Jorge Pabón, mejor conocido como "El Molusco", se unió, junto a Luisito Vigoreaux y la cantante Gisselle, al programa matutino de SalSoul, "El bayú". - ANA MARIA ABRUNA REYES

“Estoy dándome la oportunidad en mi vida. Hoy sí (este corazón) tiene dueño. Yo estoy conociendo a Janielys y ella es un ser humano muy espectacular. Ella llegó a mi vida en un momento ‘random’ que no esperaba a nadie. Yo no esperaba compartir con nadie en este momento de mi vida. Porque no quería salir de un clavo y meterme en otro. De repente tienes a todos tus amigos diciéndote, ahora es que tienes que joder, ahora es que tienes que meterle y romper”, narró el locutor sobre sus sentimientos hacia Janielys Maldonado, nombre de pila de la artista.

Pabón aprovechó, además, para contar que después de 19 años de matrimonio con la madre de sus hijos, Claudia Morales, al separarse de ella comenzó a experimentar la soltería al máximo, pero en ocasiones no se sentía cómodo.

“Obviamente, jodí y la pasé bien. Cuando me fui de mi casa comencé a salir y a vivir... había noches que me la pasaba bien. Honestamente, estaba haciendo cosas que no quería hacer. Fue estar tanto tiempo en un lugar y de momento te abrieron las puertas. Estaba en el hipódromo. Fui a muchos ‘parties’ e hice cosas que nunca había hecho porque me casé muy joven. De repente estoy un viernes en mi casa y abrí mi WhatsApp y todo eran mensajes de trabajo. Nadie preguntándome cómo estoy, qué voy a hacer hoy. No había mensajes de mis hijos, mensajes de absolutamente nadie”, admitió.