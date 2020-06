View this post on Instagram

Ya puedes matricularte para la sesio´n de julio de "Verano en la Liga desde tu casa" accediendo a http://ligadeartesj.org/verano-online.? ? ¡El cupo es limitado y se llena ra´pido!? ? #VeranoEnLaLiga #DesdeTuCasa #TalleresOnline #FondoFlamboyanParaLasArtes #FortaleciendoLasArtesEnPuertoRico