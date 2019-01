La escenografía para las presentaciones del musical “Hamilton” en Puerto Rico ya “está lista” en el Centro de Bellas Artes, Luis A. Ferré, según publicó Lin-Manuel Miranda en su cuenta de Twitter.

“Our set is ready”, escribió el autor del laureado musical junto a dos fotos en las que se muestra a parte del elenco en el escenario de la Sala de Festivales.

Our set is ready. #HamPR pic.twitter.com/Mx3sZzgGDV

Poco antes, Miranda compartió una imagen desde uno de los salones de ensayo del Centro de Bellas Artes con el mensaje “En el ensayo de #HamPR”.

At #HamPR rehearsal.

(No that’s not Sebastian it me) pic.twitter.com/sP7KJKXm7V