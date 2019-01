View this post on Instagram

Estoy VIVA. ???? Es lo único que puedo pensar después de haber pasado por un aparatoso accidente de tránsito en el autobús en que viajaba de excursión por las afueras de Medellín el 2 de enero, junto a toda la familia de mi compañero Juanqui. Regresábamos del Peñón de Guatapé por la autopista Norte cuando de repente se rompió una manga hidráulica del motor y se trancó el guía. El chofer tratando de recuperar el control chocó con la isleta que separa las carreteras y, por la velocidad que llevaba, el vehículo se volcó inmediatamente. Las imágenes siguen frescas en mi mente, fue demasiado impresionante, pero poco a poco voy sanando. Gracias a nuestros ángeles guardianes todos salimos con vida. Yo sufrí una fractura interna en el rostro, y varias heridas alrededor del ojo derecho. Las ambulancias llegaron en menos de 2 minutos y el servicio que nos ofreció el personal médico del Hospital Pablo Tobón Uribe fue impresionante...tanto que aprender de Colombia, servicios de primera, sin costo alguno. En fin, ¡ESTAMOS BIEN! En la foto parezco Tata Trinidad, pero luego de la cirugía espero quedar como Tata Vergara. ?? Quiero agradecer a dos personas bien importantes en este proceso, los verdaderos héroes @leonvelezbass y @musurgia parces amigos de Juanqui que se portaron con nosotros como hermanos de sangre, sin ellos no estaríamos así de bien. Leo y Caro son MAGIA. El año comenzó intenso, RENACIENDO, así que quiero pensar que es que el 2019 viene PODEROSO. (Moraleja: lo del cinturón no es chiste, abróchate SIEMPRE...no importa si es autobús o carrito de golf, do it.) Les amo. ?? ¡Seguimos!