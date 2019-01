Cuando recibió a Lin-Manuel Miranda por primera vez en uno de los grandes salones de Casa Blanca, la entonces primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, no imaginó que se convertiría en una de sus grandes admiradoras.

Mucho menos pensó que la pieza musical que escuchó en ese momento sería su inspiración para escribir la reflexión final de su libro “Becoming”.

“Hamilton me conmovió porque reflejaba el tipo de historia que yo misma había vivido. Contaba un relato sobre Estados Unidos en el que tenía cabida la diversidad. Más tarde hice la siguiente reflexión: muchos nos pasamos la existencia ocultando nuestro origen, avergonzados o temerosos cuando no encajamos del todo en un ideal preestablecido. Desde pequeños nos bombardean con mensajes que nos aseguran que solo existe una manera de ser estadounidenses y que si tenemos la piel oscura o las caderas anchas, si no experimentamos el amor de un modo determinado, si hablamos otro idioma o venimos de otro país, entonces Estados Unidos no es para nosotros. Hasta que alguien se atreva a empezar a contar ese relato de otra manera”, escribió Obama en la penúltima página del libro que salió al mercado el pasado mes de noviembre.

Luego de publicado el libro de Obama, Miranda fue entrevistado en el programa “Jimmy Kimmel Live!” y el presentador le mencionó el hecho de que la ex primera dama lo mencionara en el texto. El dramaturgo y actor de origen puertorriqueño explicó que en esa primera visita a Casa Blanca en el 2009 estaba pautado que su intervención fuera sobre la obra “In The Heights”, pero decidió adelantar algo de su nuevo proyecto y decidió dar un adelanto de “Hamilton”.

Miranda dijo que, si no hubiese tenido una buena respuesta en ese momento, hubiese desechado el libreto y comenzado algo nuevo. Pero la respuesta fue buena y decidió seguir adelante.

Para la segunda visita de Miranda a la Casa Blanca en marzo de 2016, ya “Hamilton” era una obra exitosa en Broadway.

El dramaturgo, junto a gran parte del elenco de “Hamilton”, presentó un extracto de la obra en el Salón Este de la Casa Blanca ante los Obama y un grupo de niños de una escuela invitada.

En su presentación, la ex primera dama dijo que había “estado esperando este día por mucho tiempo”. Ella recordó cuando él le dijo que presentaría una pieza de Alexander Hamilton, lo que le pareció “interesante” y más tarde, tanto su esposo como ella, quedaron fascinados con la presentación. Años más tarde vio la obra por primera vez y la describió como “la mejor obra de arte de cualquier género que hubiera visto nunca”, palabras que también utilizó en su libro.

Obama volvió a ver “Hamilton” otra vez y en esa ocasión la acompañaron su esposo y sus hijas, Malia y Sasha, quienes también quedaron encantados con el musical.