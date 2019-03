“Jajamilton Morales” es el título del nuevo espectáculo de stand up comedy del libretista y comediante Miguel Morales que subirá a escena el viernes, 31 de mayo y el sábado, 1 de junio a las 8:30 de la noche en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Relacionados: Frente a un estreno histórico la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

"Estaba súper deseoso de poder compartir este nuevo invento para hacer reír al público de las ocurrencias que protagonizamos los seres humanos desde el principio de nuestra historia. A través de los stand up comedies que he realizado por los pasados años he disfrutado mucho la interacción con el público y ahora en Jajamilton Morales vengo a contar la historia de lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos los boricuas bestiales", expresó el comediante por medio de un comunicado de prensa.

Morales ha presentado anteriormente las propuestas de “stand up” “Sin Feos No Hay Paraiso”, “#YoNoMeQuito… pero esto está CAB%&”, y “Moralejas”.

Jajamilton Morales es una producción de Rafo Muñiz. Para más información y boletos puede acceder a www.ticketerapr.com o llamar al 787-305-3600.