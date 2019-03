La compañía de teatro independiente La Bicicleta se encuentra de fiesta con la celebración de sus cinco años de quehacer teatral y su primera participación en el Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Dirigida por el profesor Heriberto Feliciano, esta compañía estrena esta noche su nueva y quinta producción teatral "A veces pienso mañana...".

La pieza, inspirada en los libros de cuentos "Ventanas", de Christian Ibarra, y "Levittown mon amour", de Cezanne Cardona, promete una experiencia completa y compleja, según se informó en comunicado de prensa.

"A veces pienso mañana..." cuenta la historia "Julio" y "Julia", una joven pareja que promete encontrarse para rendirle homenaje a su hijo. A medida que el carro y el trayecto avanza, "Julio" piensa en esa relación que no planificó, recuerda ese hijo que llegó de manera inesperada y que no lo deseaba (aunque sí lo amaba), le llegan reminiscencias sobre lo que ellos hacían como pareja y con su hijo. Vienen a él imágenes aleatorias del entorno y momentos en donde la razón no tiene cabida. Todo esto pasa en la cabeza de "Julio" hasta que llega el momento de decidir si finalmente se atreve a despertar y encarar sus fantasmas.

La obra se presentará a partir de hoy hasta el domingo, en el Teatro Victoria Espinosa, en Santurce. Las funciones se llevarán a cabo hoy, mañana y el sábado, a las 8:00 p.m., y el domingo a las 4:00 p.m. y 6:00 p.m. La función del domingo a las 4:00 p.m. contará con intérpretes de lenguaje de señas. La dirección está a cargo de Heriberto Feliciano Rodríguez, el diseño de iluminación por Israel Franco-Müller, la realización de la escenografía por José Luis Gutiérrez y música original por Gabriel Rivera Vásquez.

Los boletos están a la venta en www.prticket.com o en la boletería del teatro.

Esta pieza es posible gracias al apoyo del Instituto de Cultura Puertorriqueña , National Endowment for the Arts y Mezcolanza, Inc.