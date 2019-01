La prestigiosa institución dedicada a las artes escénicas en Puerto Rico, School for the Performing Arts, realizará talleres en Puerto Rico esta semana.

El “Voice Technique Bootcamp” estará a cargo de la profesora de técnica vocal, Celia Hernández. Este evento, dirigido a cantantes de 7 años de edad en adelante, se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de enero en las instalaciones de la escuela en Plaza Guaynabo.

En el taller se cubrirán aspectos relacionados con el cuidado de salud de la voz, desarrollo de calentamientos correctos, ejercicios de respiración, manipulación de “mix voice” para mejor proyección de la voz, entre otras técnicas.

La profesora Celia Hernández es directora coral en la Escuela de Comunicaciones y Bellas Artes Vidal M. Treviño en Laredo Texas. Posee un bachillerato es en educación musical con concentración en pedagogía de la voz de la Universidad de San Antonio, Texas, además de una maestría en educación musical de la Universidad de Boston. Como actriz y cantante de teatro musical ha participado en los papeles de Mama Morton (Chicago), Mrs. Lovett (Sweeney Todd), Mrs. Van Daan (Diary of Ann Frank) y Daniela (In the Heights), todas presentadas por el Laredo Theater Guild International en Laredo Texas.

Como directora vocal ha participado en las producciones de In the Heights, The Who’s Tommy, Lion King Jr. y Little Shop of Horror, todas presentadas en Laredo Texas.

Los horarios del “Voice Technique Bootcamp” para cantantes entre las edades de 7 a 14 años será de 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. De 15 años en delante se reunirán de 7:30 p.m. hasta las 9:30 pm. El cupo máximo por sesión es de 20 estudiantes. Las personas interesadas en más información pueden comunicarse al teléfono (787) 274-8976.