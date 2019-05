Los músicos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico llevaron a cabo esta mañana una protesta musical frente al Capitolio ante el posible recorte de $1.3 millones que podría recibir y que dejaría inoperante a la principal orquesta.

Miguel Rivera Trinidad, trombonista de la agrupación y presidente de la Local 555 de la American Federation of Musicians of United States and Canada (AFL-CIO), unión que representa a los músicos, denunció que esta reducción sugerida en el plan fiscal representaría el fin de la orquesta, ya lastimada por los constantes cortes presupuestarios en los pasados años.

“Con ese recorte desaparecería la orquesta”, sentenció. “¿Por qué? En primer, lugar porque la oferta cultural artística que le podemos llevar al público no estaría a la altura que nosotros estamos acostumbrados. Se verán afectados los conciertos educativos, los programas y talleres que hacemos para los estudiantes del Conservatorio y para los de las escuelas libres de música, y por otro lado, se verían afectados los salarios de los músicos”, dijo.

A la Orquesta Sinfónica de PR le quieren quitar $1.3 millones de su presupuesto. Al Dark Side nunca le han importado mucho las artes. pic.twitter.com/wwrbNzt7q1 — Radio Independencia (@RadioIndePR) May 9, 2019

Rivera Trinidad recordó que hace más de una década los músicos no reciben un aumento salarial, pero aún así han seguido laborando con el mismo ahínco porque reconocen la compleja situación fiscal del país, pero “tampoco queremos que nos quiten lo poquito que tenemos y que nos ha dado tanto trabajo conseguir”.

“Estamos exhortando al gobernador, a la Asamblea Legislativa, a la Junta de Control Fiscal que por favor enmienden ese recorte de presupuesto y le hagan caso a un estudio que nos hicieron de Estudios Técnicos, el economista Joaquín Villamil, que dice que el dinero que se invierta a la Orquesta Sinfónica se lo van a sacar por el turismo cultural”, dijo el músico.

Durante la protesta en la que tocaron temas como “La Marcha Imperial”, de Star Wars, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, así como el presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, Guillermo Miranda, se comprometieron en defender a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, evitando dicho recorte.

“Johnny Méndez hizo pública su promesa de que hará todo lo posible que no nos recorten, sino todo lo contrario, que nos aumenten ese presupuesto”, dijo Rivera Trinidad.

Por otro lado, señaló que el director titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Maximiano Valdés, ha sostenido reuniones con el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, quien dejó la puerta abierta para conversar sobre este asunto.

Rivera Trinidad precisó que debido a los recortes sufridos en los pasados años se han eliminado programas educativos importantes para la comunidad y la sociedad como el Programa de Orquestas Juveniles, que anualmente impactaba a decenas de jóvenes de escasos recursos económicos.

El trombonista resaltó el trabajo que hacen diariamente los músicos de la principal orquesta del país, que no solo llevan a cabo conciertos, sino que realizan una importante labor social. Basta recordar, luego del huracán María, cuando se lanzaron a los refugios con sus instrumentos para ofrecer conciertos gratuitos a la gente, como una manera de sanar esas heridas emocionales.

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico ensaya diariamente durante horas para poder lograr un alto nivel, como el que ha alcanzado en los pasados años. Su trabajo ha sido reconocido con varias nominaciones al premio Grammy Latino. El éxito que alcanzaron con la serie de conciertos dedicados a la música de la saga “Star Wars” rompió récord en el país. Además, esta institución ha acompañado a grandes e importantes solistas, como el maestro chelista Yo-Yo Ma, hasta intérpretes de la música popular, como Daddy Yankee.