Tras varios días de un intenso debate público, luego de los pasados terremotos que han afectado la zona sur de Puerto Rico, la alcaldesa de San Juan, Carmen YulínCruz, confirmó el pasado lunes que las Fiestas de la Calle San Sebastián siguen en pie.

La edición número 50 de esta gran festividad, que suele recibir a más de un millón de asistentes, se celebrará desde mañana jueves 16 hasta el domingo, 19 de enero de 2020, quedando eliminado un día de festividades. Tras todos los cambios, el pasado martes se oficializó el calendario artístico.

Por otra parte, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) notificó la reprogramación del Fiestón Cultural, que sería parte de las Fiestas e incluye la tradicional feria de artesanos, para el fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo.

Sin embargo, un grupo de comerciantes que están dentro del Cuartel de Ballajá se unió y gestionó los permisos para que los artesanos sí puedan exhibir sus trabajos en este lugar durante las Fiestas. Se instalarán a 50 artesanos y artistas plásticos dentro de los pasillos del cuartel desde mañana jueves, 16 de enero hasta el domingo, 19 de enero, de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Además, se anunció que van a haber más artesanos en las aceras alrededor del Cuartel de Ballajá y en otros lugares del Viejo San Juan, así como en el Estadio Hiram Bithorn.

Seguridad

La ejecutiva municipal indicó que se realizarán ajustes en el plan de seguridad para reforzar, por ejemplo, las tarimas. Igualmente, dijo que colocarán cintas reflectivas que marcarán las zonas de desalojo en caso de una emergencia, señalando a la Plaza Colón y El Morro como los lugares más seguros en la isleta, certificados por el Estado. Asimismo, en cada tarima, los maestros de ceremonia hablarán a los asistentes sobre cuál es la ruta de desalojo que se debería seguir.

En caso de que la isleta se quede sin servicio de energía eléctrica, se informó que habrá generadores de luz para responder si se diera el caso.

Durante los cuatro días de fiestas habrá 1,200 agentes municipales y estatales. Mientras, el ayuntamiento contratará 150 guardias privados y tendrán 280 ujieres para guiar a las personas en caso de cualquier emergencia. También habrá 300 cámaras de seguridad.

Asimismo, la Asociación de Psicología de Puerto Rico tendrá psicólogos en las fiestas para atender cualquier emergencia.

Transportación

Los asistentes a las Fiestas de la Calle San Sebastián tendrán disponible, como todos los años, la opción de transporte público ofrecido por el Municipio de San Juan saliendo de dos puntos: el estacionamiento del estadio Hiram Bithorn y la estación del Tren Urbano, en Santurce.

El estacionamiento del estadio Hiram Bithorn tendrá un costo de $5.00, mientras que el boleto para el transporte será de $2.00 ida y vuelta.

El jueves y el viernes, la transportación comenzará a las 3:00 p.m. y se extenderá hasta las 12:00 a.m. y 1:00 a.m., respectivamente.

Por otro lado, el sábado el transporte inicia a las 10:00 a.m. hasta la 1:00 a.m., mientras que el domingo arrancará a las 10:00 a.m. y terminará a las 12:00 a.m.

Rutas de desalojo

-Desde la Plaza Quinto Centenario, dirígete por la Calle Norzagaray hasta llegar a El Morro como punto de encuentro.

-Desde la Plaza de Armas, toma la ruta hacia la calle Fortaleza y San Francisco y llega al punto de encuentro, que sería la Plaza Colón y puedes continuar por la Avenida Constitución

-Desde la Plaza de la Barandilla, dirígete por la Calle San Francisco hasta llegar al punto de encuentro a Plaza Colón y pueden continuar por la Avenida Constitución

-Desde La Perla, toma la Calle Norzagaray hasta llegar a la Plaza Colón.

Venta de bebidas alcohólicas

-Todo establecimiento comercial que venda bebidas alcohólicas podrá operar el jueves, viernes y sábado, hasta las 12:00 a.m. El domingo podrán abrir hasta las 10:00 p.m. Esto no aplica a los hoteles ubicados en la Isleta del Viejo San Juan, debidamente certificados por la Compañía de Turismo. Sin embargo, los hoteles no podrán vender o expender bebidas alcohólicas después de dichas horas para consumo fuera de sus instalaciones.

-Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y alimentos a través de ventanillas, ventanas o puertas que den a la vía pública, incluyendo aceras, plazas y callejones, desde edificios o estructuras donde no se opera un establecimiento comercial de venta de bebidas o alimentos.

Sonidos amplificados

-Los espectáculos y presentaciones artísticas con amplificación de sonido en todas las tarimas, públicas y privadas, abiertas al aire libre, terminarán a las 11:00 p.m., excepto el domingo, que cesarán a las 9:00 p.m.

-Los pitos o silbatos y vuvuzelas están prohibidos en todo momento durante las festividades por razones de seguridad pública y el mantenimiento organizado de las comparsas participantes. Por razones de seguridad, los únicos silbatos que están permitidos son los de los miembros de las fuerzas de seguridad pública, incluyendo a las unidades de emergencias médicas. Una multa administrativa de $1,000 por cada violación al que lo posea y una multa administrativa de $5,000 al que lo venda, distribuya o use como artículo de promoción.

Promociones y prohibiciones

-Se prohíbe la distribución de productos promocionales o muestras de productos comerciales en el área de la isleta de San Juan durante las Fiestas de la Calle San Sebastián sin la autorización escrita de la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan. De la misma forma, se prohíbe la instalación, utilización, presentación, elevación de todo tipo de inflables promocionales de cualquier artículo o producto en las áreas del Viejo San Juan, La Puntilla y La Perla, según establecido en esta Ordenanza.

-Está prohibido arrojar cualquier material promocional u objeto, desde los balcones o estructuras elevadas, incluyendo tarimas temporeras.

-Se prohíbe el arrojar basura fuera de los contenedores designados para ello. Toda persona que intencionalmente arroje basura o desperdicios en áreas públicas durante las Fiestas estará sujeto a la imposición de una multa por la suma de $1,000 por infracción.

-Se prohíbe la entrada de camiones, vanes, guaguas tipo food truck y equipo pesado, dentro de la isleta de San Juan durante los días de las Fiestas para el abastecimiento o reabastecimiento de mercancía para los comercios dentro de la isleta de San Juan, fuera del horario entre 5:00 a.m. a 9:00 a.m., excepto aquellos vehículos o equipos pesados utilizados para el montaje o producción del evento.

-Los vehículos de motor party bus y vehículos tipo pedal party, están prohibidos en la isleta del Viejo San Juan durante la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

-Se prohíbe la utilización de drones, excepto aquellos autorizados por entidades gubernamentales, y aquellos pertenecientes al Municipio Autónomo de San Juan y de los auspiciadores y los encargados de la producción de las Fiestas.

Estacionamientos y carriles de emergencia

-Se prohíbe el estacionamiento en la calle San Sebastián, desde el lunes, 13 de enero de 2020 hasta el lunes, 20 de enero de 2020, a las 2:00 a.m. Además, durante el mismo periodo, se prohíbe el estacionamiento en la calle Norzagaray desde la calle Morovis a la San Francisco; las calles Morovis, del Cristo, MacArthur, Imperial, Virtud, Mercado, la San Francisco y la Santiago Iglesias Pantín (del hospital); la calle San Justo en toda su extensión entre la calle Norzagaray y la calle Comercio; la calle Cruz entre las calles Norzagaray y Luna, la calle San José entre las calles San Sebastián, San Francisco, y Dr. Francisco Rufino de Goenaga; la calle Luna entre la calle del Cristo y la calle Norzagaray; y la calle Pelayo y General Estévez, entre la avenidaMuñoz Rivera y avenida Constitución.

-En casos de residentes bona fide del Viejo San Juan con el sello de residente vigente, la prohibición en cuanto al horario operará a partir de las 7:00 a.m. del martes, 14 de enero de 2020.

-Durante la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián, las personas residentes de la isleta de San Juan, deberán gestionar con el Municipio el sello de acceso disponible en el Centro Urbano/Histórico del Viejo San Juan y colocarlo en un área visible del parabrisas de su vehículo, adherido en el lado izquierdo.