A Cueto Gallery presenta la exposición “Umbrales”, de la artista puertorriqueña Marlene Hernández

“Desde mis inicios en el arte y, especialmente, a través de la pintura, me siento atraída por la exploración de la naturaleza humana. Entre los temas que me ocupan destaco el renacer, la comunión con el planeta, la dualidad del ser, el retorno al origen, el duelo del amor y la muerte, el silencio y los ancestros, entre otros. Tanto el paisaje, como la figura humana, están presentes y entrelazados de uno u otro modo en la atmósfera de los temas que exploro en Umbrales”, dijo Hernández.

La trayectoria artística de Marlene se ha caracterizado por una presencia internacional constante. Desde exposiciones colectivas en prestigiosas galerías como la Jadite Gallery de Nueva York y la Fyn Gallery de Florencia, hasta participaciones en eventos de gran envergadura como Art Basel en Miami, su obra ha trascendido fronteras. Fue Mención de honor en la exposición 7 Artists from 7 Countries, Museum of The Americas, Doral Florida de 2011.