El actor boricua Omarjadhir Flores se adentrará en una experiencia teatral única, que conducirá a los espectadores por un emocionante viaje a través del espectáculo experimental “Odisea y las flores del sol”, que tendrá lugar en el Kraine Theater de Nueva York, como parte del Festival del Día de los Muertos.

Esta producción, que utiliza una estructura conceptual bajo la dramaturgia y dirección de Miguel Loyola, promete una fusión vibrante de la tradición griega clásica y la riqueza cultural de las tradiciones del Día de los Muertos del México ancestral.

“Esta oportunidad representa un gran reto personal, un nuevo paso adelante en mi carrera y una gran responsabilidad y compromiso con mi país. Los artistas, además de entretener, somos (o debemos procurar ser) agentes de cambio. Lo que siempre me ha interesado es aportar un granito de arena a través de mi arte para que este mundo sea mejor, y servir de inspiración, así lo he demostrado por más de 20 años desde muchas facetas”, dijo Flores en entrevista con El Nuevo Día.

“Odisea y las flores del sol” presenta la historia de una niña llamada “Odisea” que pierde a su madre durante una guerra en Ítaca. “Tiresias, el profeta ciego”, le dice que debe ir a tierras lejanas en busca de unas flores del color del sol. Esto, a su vez, supone una aventura épica en la que “Odisea” viaja a las Montañas de México, donde aprende sobre las tradiciones del Día de los Muertos y se le revelan detalles de su futura vida.

Flores, conocido por su destreza actoral y su capacidad para sumergirse en los roles más desafiantes, dará vida a los personajes principales con una intensidad y una pasión cautivadora. A través de su interpretación utilizará varios recursos y técnicas teatrales como el “clown”, la Commedia Dell’ Arte, el teatro físico y la danza contemporánea. Su habilidad para transmitir la esencia de cada escena con una empatía conmovedora, además, garantiza que el público experimente una conexión emocional profunda con la narrativa.

“Hago varios personajes, entre ellos, unas criaturas mitológicas y una versión diferente de un coro griego. Pero mi favorito es ‘Juan Manuel’, un joven mexicano que murió cuando perdió el control de su camión y se desbarrancó, agregándose a la cifra de muertes en la carretera. ‘Juan Manuel’ está lleno de vida, aunque la muerte haya llegado a destiempo. Es noble, alegre, vivaracho y dinámico. En su camino se encuentra con la protagonista, ‘Odisea’, y hacen un trueque para conseguir lo que cada cual necesita para continuar su destino. Lo más interesante es que la historia está basada en accidentes reales que han surgido en México. En las cruces del camino”, abundó el intérprete desde Nueva York.

Con tan solo una visita a Nueva York en el 2022 para protagonizar la obra de teatro “Buckle Up”, escrita por Adriana Pantoja para el Fuerza Fest, sirvió de motor para que el artista se radicara en la Gran Manzana. Al segundo día de mudarse, formó parte del grupo de Creación Colectiva de ID Studio Theater, como actor, y en su faceta de DJ Pocket se ha presentado en varios eventos y lugares de renombre como el New York Fashion Week, Hispanic Federation y en el Bank of America de Manhattan.

Ahora vuelve como actor al escenario, en el Kraine Theater con el Days of Dead Festival organizado por Frigid New York, los días 28 y 29 de octubre a las 5:00 p.m.; 1 de noviembre a las 8:30 p.m. y el 2 de noviembre a las 7:00 p.m. Todas las funciones serán en inglés y solo el 29 de octubre la función será en español.

“Odisea y las flores del sol” es una colaboración artística que celebra la diversidad cultural y las emociones universales. La combinación de la destreza actoral de Flores, la visión creativa de Loyola, la magia del Kraine Theater y un elenco talentoso conformado por: Samantha León, Diana Lecru, Camila Vinasco, Paviz Londoño, Eusebio Conde, Andres ‘El Flako’ Lecru y la violinista Verónica Uribe Etxebarria promete transportar al público a un viaje teatral inolvidable.

“En este proceso creativo junto al director Miguel Loyola, ha sido fundamental una serie de ensayos donde solo trabajábamos intensamente con el cuerpo y la creación colectiva. En el elenco hay colombianos, mexicanos y una violinista española. Yo soy el único boricua. Y todos no hemos cambiado nuestros acentos, pues la idea de Loyola es presentar una historia atemporal y de diversidad cultural, que puede pasarle a cualquiera. Representamos la humanidad con sus absurdas guerras, demencias, aventuras, obstáculos, miedos, alegrías, amores y calamidades”, detalló Flores.

Para el productor y artista visual, trabajar en “La Gran Manzana” es “una gran bendición”. Ahora, según comentó a este diario, aplica toda la experiencia que obtuvo en la isla.

“Creo que estoy en una etapa donde quiero elegir bien dónde y con quién quiero estar. Quiero proyectos que me reten, que me saquen de mi zona cómoda, que me disfrute el proceso y me traiga paz y satisfacción. En mi faceta de DJ ya no tengo que tocar en muchas barras y eventos a la vez. Acá prefiero tocar en eventos especiales donde pueda tocar lo que me gusta a un público específico que le guste mi estilo y aprecien mi ‘show’. Y en mi otra faceta de productor o gestor cultural, ya voy cocinando algo. Esta nueva oportunidad me lleva a mundos desconocidos. Solo estoy siguiendo mi instinto, que nunca me falla. ¡Estoy fluyendo!”, exclamó.

¿Qué es lo más que extrañas de la isla?, preguntó El Nuevo Día.

“¡Diablo! Sufro no tener mayoketchup. Estoy exagerando, pero es verdad. Extraño mucho a mi madre y mi hermana. Estar con mis amistades, tomar mi carro y chinchorrear, rodearme de la naturaleza, escuchar el coquí, dejar que mi perrita corra por la grama y verla jugar con los caballos, irme a la playa en cualquier momento y, por supuesto, el calor, los pantalones cortos y las camisillas”, detalló entre risas.

Además, curiosamente, desde “La meca del teatro”, Flores extraña la manera en que se hace teatro en Puerto Rico. “Allá se hace un teatro de mucha altura y calidad. Tal vez no hay el dinero de Broadway, pero sí hay mucho talento, profesionalismo, respeto, camaradería y unión. Nuestros artistas son unos duros y duras. El gobierno debe ayudar más a la industria del arte, la cultura y el entretenimiento. Y el pueblo, pienso que debe disfrutarlo y valorarlo un poco más. Extraño ese público boricua muchísimo. Mucho”, puntualizó.

Flores adelantó que pronto volverá a Puerto Rico por un fin de semana. También aseguró que tiene “un pie acá (en Nueva York) y otro allá (en Puerto Rico)”. Ahora lo domina un deseo enorme de colaborar y fomentar un intercambio entre ambos destinos.

Para quienes lo siguen en la isla, el intérprete adelantó que después de “Odisea y las flores del sol”, se presentará en La Respuesta, en Santurce, el 12 de noviembre.