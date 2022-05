Como parte de las iniciativas del proyecto “Somos Puerto Rico”, estudiantes de undécimo grado de la Escuela Superior Teodoro Aguilar Mora de Yabucoa recibieron hoy la visita de Jomar Rivera, periodista de GFR Media, quien dialogó con los alumnos acerca de sus experiencias en Entretenimiento y Estilos de vida.

Para iniciar, Rivera estableció la importancia de que los jóvenes se mantengan informados de los sucesos más importantes del país, sobre todo en tiempos en que la isla atraviesa grandes retos. “Es importante que saquen, al menos, 40 minutos al día para informarse. En las redes sociales también lo pueden hacer y les va a servir mucho”, recomendó.

Luego de esto, el especialista en contenido compartió con los estudiantes su experiencia a la hora de definir cuál sería su profesión, ya que en un principio quería estudiar química, pero todo cambió en su último año de escuela superior. “No aspiraba a ser periodista, quería ser químico, pero la vida te sigue llevando y fue justamente en mi segundo semestre de cuarto año que me decidí por el periodismo y la actuación”, dijo Rivera, graduado de la Universidad del Sagrado Corazón (USC).

En la charla, también conversó acerca de de sus experiencias en las diversas secciones que incluyen Magacín, Sal!, De Viaje, Diseño & Construcción, en las cuales posee casi ocho años de experiencia.

“¿Ustedes se imaginan lo que es ir a restaurantes que están en su plena apertura, que no han abierto al público? La prensa tiene esa accesibilidad de llegar al restaurante. He tenido la oportunidad de viajar con marcas muy conocidas a otros países para probar productos nuevos, lanzamientos. Así que yo creo que es una profesión fascinante y no tenemos que verla intimidante por el día a día y por las cosas negativas que suceden porque también tiene su lado bonito. No se asusten con el periodismo, les invito a que se motiven y lo estudien porque es muy bueno”, acotó el comunicador.

Al final, los jóvenes también recibieron una charla por parte de First Bank, bajo el tema: “Adultos de Primera”. Esta conferencia estableció la importancia de ahorrar y a manejar un presupuesto.

Ambas charlas son parte del proyecto “Somos Puerto Rico”, el cual desde el 2021 comenzó una ruta por los municipios de la isla para destacar las bellezas de nuestros pueblos, su historia, sus atractivos turísticos y, sobre todo, su gente.