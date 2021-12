Una extensa carretera bordeada de árboles otoñales le sirvió a la escritora puertorriqueña Ana Teresa Toro de puente poético. A bordo de un vehículo que la conducía de la ciudad de Boston a Amherst, la autora tuvo una revelación. Entre aquel paisaje veloz en tonalidades ocre, naranja, rojo y marrón que se asomaba por su ventana, imaginó un poemario.

Sin pensarlo dos veces, se puso a escribir con el impulso del latido. Y ahí los vio. De golpe aparecieron los árboles de su niñez: el flamboyán, la acacia, el guayabo, y tantos otros. “Empecé a pensar en los árboles con los que he tenido relación y empecé a darme cuenta que había una forma de hablar de la intimidad pensando en esos árboles, de la propia y la colectiva. Que era una forma de hablar de la vida de uno, pero también de esa vida colectiva que tenemos todos como puertorriqueños. Y empecé a escribir”, expresa.

Esa fue la semilla de “Flora Animal”, su primer poemario, que presentará este viernes, a las 7:00 p.m., en el café teatro Punto Fijo, ubicado en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

La hermosa publicación, editada por el escritor y poeta Ángel Antonio Ruiz Laboy y publicada por Ágora, es en palabras de la propia autora una invitación a reflexionar “en torno a las memorias colectivas que nuestros patios y nuestra flora resguardan con conciencia vegetal -de un tiempo mucho más lento y atado a la raíz- y con ferocidad animal -la de una humanidad que no puede desvincularse de su entorno”.

Ana Teresa ha publicado novelas, libros de crónicas y múltiples columnas, pero no se había aventurado a la poesía, quizás porque todavía no había llegado su momento, pero también por el profundo respeto que siente hacia este género literario. Por eso afirma que lanzar este poemario ha sido “el atrevimiento más grande que he hecho”.

“Creo que hay un respeto y una devoción hacia la poesía. Además, nuestros y nuestras poetas han nombrado tantas experiencias, han nombrado tantos sentimientos. Nos han regalado las palabras para referirnos a ese ‘Nosotros’ que invocamos cuando decimos Puerto Rico, y no solo lo puertorriqueño, sino también emociones humanas y universales. Uno ve esa tradición y claro que te intimida y claro que uno dice qué hago aquí. Pero, a la misma vez, la literatura es una gran conversación, es como si fuera una gran sobremesa en la que todos podemos aportar”, comparte la autora, quien trabajó durante tres años en este proyecto, con la asesoría de poetas amigos como el propio Ángel Antonio Ruiz Laboy, Xavier Valcárcel, Pablo Arroyo y Gabriela María.

Portada del libro, que fue editado e ilustrado por Ángel Antonio Ruiz Laboy. (Suministrada)

Al inicio, relata, trató de convertir esos primeros versos en pequeñas narraciones, en micro crónicas, en otra cosa, pero al final se rindió a la obra y permitió a los textos elegir su propia forma. En ese proceso descubrió que había temas que no podía abordar con otro lenguaje que no fuera la poesía. Con ese convencimiento, continuó escribiendo, revisando, reescribiendo y editando hasta que un buen día su otro gran amigo, Silverio Pérez, la alentó a que soltara el poemario y lo compartiera con el público, como lo hará finalmente este viernes cuando presente oficialmente el libro, el cual ya está a la venta.

“Estoy muerta de miedo porque es un trabajo en el que uno se puede sentir mucho más vulnerable, pero a la vez muerta de ganas porque hay veces que la respuesta ante tanto ruido pueden ser esos espacios y esos silencios que provee la poesía. Hay veces que la poesía irrumpe para aclarar malos entendidos, para aclarar espacios donde no logramos comunicarnos, entonces la poesía como puente, la poesía como espacio desde el cual sí es posible hablar de unas cosas sin que nos queramos matar en el proceso”, señala.

Esa oportunidad de expresarse libre de ataduras, a otro ritmo, sin la prisa del diarismo que ha vivido como periodista y columnista, le permitió procesar temas con mayor profundidad sin la necesidad de la explicación. También le hizo descubrir una voz poética “mucho más propia, más íntima”, que se distancia de esa voz que asume como columnista la cual es “mucho más valiente de lo que soy”.

Ana Teresa, quien para armar esta publicación recurrió a obras como “La nación de las plantas”, del biólogo italiano Stefano Mancuso, y “The Hidden Life of Trees”, del silvicultor alemán Peter Wohlleben, cuenta que el título de este poemario surgió de la unión de ideas entre ella y su editor, Ángel Antonio, pues quería que el nombre del libro recogiera los sentimientos que atraviesan estos poemas

“No tenía título y no estaba en paz. Mi editor se decantaba más con todo lo vegetal, el mundo de la flora, y yo sentía que quería defender la animalidad de la experiencia porque hay poemas políticos, hay poemas más íntimos o biográficos, hay poemas sobre la experiencia de parir, hay poemas sobre la piel, la tierra, y yo quería defender la animalidad. Estuvimos en un tres y dos y teníamos un cóctel de palabras, porque hasta que no tuviese el título sentía que no estaba listo. Un día estoy en el carro guiando y Ángel Antonio me llama y ni siquiera me saluda, solo me dijo ‘Flora Animal’, que eran las últimas dos palabras que habían quedado en nuestra lista de palabras. Y de pronto lo vi y me eché a llorar porque supe que ese era el título”, relata.

Con la fuerza de esas dos palabras tomó finalmente forma este poemario que se compone de tres partes: “Como los árboles”, “Como las plantas” y “Como la tierra”. Por momentos profundamente íntimo y en instantes, absolutamente colectivo, “Flora Animal” aborda “la relación de la tierra-nación y la tierra-cuerpo”, así como “las relaciones familiares y sus conflictos”.

Hay poemas que parten de la observación al flamboyán, la acacia, el cerezo, el naranjo, el pino navideño, el palo de gandúl y el de guayaba; la parcha, la albahaca, la fresa, la sábila y la pascua. Toda esa flora “sirve como pie forzado para mirar al país -desde adentro y desde afuera-, para revisitar el territorio de la memoria y, a su vez, hacer las paces con el presente por complejo que parezca”.

“La parte de ‘Como los árboles’ va más hacia la memoria y hacia la infancia, a las relaciones de familia, a las relaciones con la gente que rodea a uno cuando crece, y digo uno no necesariamente refiriéndome a mí. Ahí hay poemas al flamboyán, a la acacia, al cerezo, al naranjo, al pino de Navidad, al palo de gandúl, la guayaba. En ‘Como las plantas’, hay poemas a la parcha, a la albahaca, a la fresa, a la sábila, a la pascua. Son poemas que miran el presente desde el filtro que provee la conducta de las plantas. Y en ‘Como la tierra’ hay poemas más hacia la experiencia del cuerpo, la maternidad y la relación con la tierra y con el país”, explica sobre el contenido del libro donde se destacan títulos como “Maleta en peso”, que aborda el tema de partir, de irse “a otra ciudad, con otro clima y ningún mar”, o el hermoso “23 de marzo”, sobre el nacimiento de su hijo Nicanor y el “derecho a reclamar la luz”. Hay, además, poemas más políticos como “Cortar un árbol”, que puede tener una lectura familiar o de país, o “Éramos una colonia feliz”, donde lista todos esos “triunfos” y “sueños” que nos han mantenido anestesiados y dormidos.

“Flora Animal” es un recorrido por esa sabiduría que emana de la naturaleza que nos rodea, es invitación a observar ese entorno –a veces tan menospreciado- para mirarnos desde adentro hacia afuera como cuerpo/país. Es atravesar lo que nos ha cobijado, nutrido y destruido, quizás para hacernos más fuertes.

“Yo lo que quiero es que estos poemas le provoquen a la gente alguna sensación. Yo creo que la narrativa suele acompañar y la poesía suele atravesar. No sé si lo logre, pero con eso sueño”, concluye la autora.

La presentación del libro de este viernes es abierta al público y libre de costo. Se requerirá tarjeta de vacunación contra el COVID-19 y el uso de mascarilla. En el evento participarán, además de la autora, Elsa Mosquera de la editorial Ágora, el editor Ángel Antonio Ruiz Laboy y Silverio Pérez, quien musicalizará una selección de versos del poemario.

El sábado, 18 de diciembre, a las 2:00 p.m., Ana Teresa Toro presentará el libro en la farmacia San José en su pueblo natal de Aibonito. Mientras que el 2 de enero, a las 3:00 p.m., hará lo propio en la librería El Candil, en Ponce. “Flora Animal” ya está disponible para la venta en diversas librerías del país, así como en línea a través de Libros 787. Para más información, puede acceder a la página de la escritora, anateresatoro.com.