Conscientes de la situación urgente que enfrenta el planeta debido al calentamiento global, artistas nacionales e internacionales han utilizado su arte para reflexionar sobre este importante tema desde miradas y medios diversos.

Durante varios años, la curadora puertorriqueña Marina Reyes Franco ha prestado atención a varios de esos artistas, por lo que propuso al Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) llevar a cabo una exhibición colectiva para ahondar sobre nuestra relación con la naturaleza.

De esta forma nació “El momento del yagrumo”, muestra que abre este próximo 25 de abril en la sede del MAC, en Santurce, con la participación de artistas nacionales e internacionales. Curada por Reyes Franco, la exhibición aborda tres temas centrales, siendo estos: los derechos de la naturaleza, los reclamos de soberanía y resistencia y la recuperación de conocimiento mediante procesos artesanales incorporados a las prácticas del arte contemporáneo.

PUBLICIDAD

La selección de obras reconoce el importante reenfoque de paradigma climático en el mundo actual, conexiones inter-isleñas y reclamos por la protección de territorios en la obra de 19 artistas y colectivos situados en el Caribe y las Américas. Cada exponente aborda su práctica de manera amplia, a través de múltiples cruces de conocimiento que oscilan desde la experiencia personal, la arqueología, la agricultura, la astronomía, hasta los estudios minerales o etnobotánicos, entre otros, según se informó en comunicado de prensa.

“El momento del yagrumo” plantea reflexiones sobre los efectos sociales y culturales relacionados a la manera en que nos acercamos a explorar el mundo y su trascendencia en el universo. Luego del paso de una tormenta devastadora en que los árboles más fuertes del bosque tropical caen, el yagrumo germina con más facilidad, dando la impresión de verdura y recuperación, pero estos caerán con más facilidad en tormentas futuras. El título sugiere una metáfora del tiempo presente en que se desarrolla la recuperación post-huracán, pero también la urgencia y necesidad de cambios radicales del humano ante el calentamiento global.

“La inquietud de orientar el proyecto a tres temas ejes surge a partir de observaciones y textos realizados relacionados a viajes por el Caribe, México, Centro y Suramérica desde 2012. Desde entonces, identifiqué tendencias, conexiones y colaboraciones entre artistas. Varixs de estos artistas que sigo desde entonces conforman la exhibición. Veo un vínculo entre el rechazo a políticas neoliberales que nos llevaron a consumir objetos en masa, con el deseo de conocer más íntimamente cómo se construyen las cosas, cómo se consigue un color, un tejido, una talla. Pero la exhibición también se ocupa de plantear otros asuntos, como el vínculo entre identidad y territorio, particularmente entre identidades de pueblos originarios y afrodescendientes, y distintas formas de representar la naturaleza en relación con la tecnología. Como curadora del MAC, también me entusiasma mucho que hayamos adquirido para la colección dos obras que forman parte de la exhibición, Serpent River Book, un libro de artista de Carolina Caycedo, y Disciplina, una escultura de Natalia Ortega Gamez”, explica Reyes Franco.

PUBLICIDAD

Marianne Ramírez Aponte, directora ejecutiva y curadora en jefe del MAC añadió que “es importante que la exhibición se contextualice dentro de un marco institucional amplio en el que durante la pasada década el MAC ha concebido distintos proyectos artísticos y conformado alianzas con grupos comunitarios y la comunidad científica local e internacional con el interés expreso de crear conciencia sobre el mundo natural y la importancia de sus recursos en nuestras vidas”

“‘El momento del yagrumo’ no se limita a elaborar un discurso crítico sobre el impacto de la actividad humana en el entorno natural, sino que a través de la selección de obras prioriza, además, en soluciones a esta problemática basadas en la propia naturaleza. En ese sentido, la muestra reitera la pertinencia social del artista y su labor al exponer un lenguaje que no solo propicia la experiencia estética sino que, en este caso, propone opciones para desacelerar el cambio climático. Para nosotros en el MAC, esto, y el reconocimiento de saberes ancestrales e identidades históricamente marginadas, cobra una importancia vital en el trabajo que realizamos con comunidades vulnerabilizadas. Conocemos muy de cerca cómo la crisis climática agudiza las desigualdades, y en el Puerto Rico actual de grandes proyectos de recuperación, se hace urgente para nuestra institución reconocer las dicotomías en los procesos que afectan el tejido social y desde el arte como recurso sensibilizador y compartiendo referentes de otras latitudes, provocar la mirada crítica y la acción entre nuestras audiencias para atajar un problema que nos atañe a todos, ahora”, abundó Ramírez en comunicado de prensa

PUBLICIDAD

La exhibición se complementa con un Taller Vivo a cargo de Amara Abdal Figueroa, quien estará desarrollando el Proyecto Tierrafiltra, que honra la relación entre el ecosistema y el oficio. El proyecto abarca asuntos del derecho al agua limpia, la tenencia de tierras e incluso la generación de electricidad en un contexto colonial y de progresiva privatización de nuestros recursos naturales. Como parte de la muestra se llevarán a cabo encuentros, visitas guiadas y talleres relacionados al estudio de barros locales y la confección de un filtro de agua accesible y duradero. En paralelo a la exhibición, y como extensión de uno de los proyectos que forman parte de esta, el programa El MAC en el Barrio ha comisionado el proyecto “Canoíta”, con la participación de los artistas y los curadores dominicanos Engel Leonardo, Ricardo Ariel Toribio y Yina Jiménez Suriel, a realizarse en Loíza durante el mes de junio.

En el contexto de la exhibición, se desarrollará un programa educativo amplio que inicia el 28 de abril, a las 6:00 p.m., con un Recorrido virtual a cargo de la curadora; y 29 de abril a las 6:00 p.m., con el Club de Maestros: Taller de técnicas de frottage con plantas silvestres, a cargo de Karla Claudio, artista y educadora cuyo trabajo forma parte de la muestra.

La exhibición estará en las salas del MAC hasta el 19 de septiembre. El aforo es limitado, por lo que las personas interesadas en disfrutar la muestra deben reservar con tiempo su visita a través de museomac.org.

PUBLICIDAD

“El momento del yagrumo” ha sido posible gracias al auspicio de Fundación Segarra Boerman e Hijos, Inc., Fondo Flamboyán para las Artes, The Andrew W. Mellon Foundation, Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, Instituto de Cultura Puertorriqueña y National Endowment for the Arts, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y National Endowment for the Humanities mediante la Ley CARES, Ford Foundation, Neeuko/Centro de Innovación Colaborativa de la Universidad del Sagrado Corazón y Liberty Business.

Artistas participantes:

-Allora & Calzadilla en colaboración con Ted Chiang, EE.UU y Cuba

-Alice Chéverez, Puerto Rico

-Amara Abdal Figueroa, Puerto Rico

-Carolina Caycedo, Inglaterra

-Guido Yannitto, Argentina

-Grupo Thañí acompañado de Guido Yannitto, Argentina

-Cristina Tufiño, Puerto Rico

-Daniel Lind Ramos, Puerto Rico

-El Departamento de la Comida, Puerto Rico

-Engel Leonardo, República Dominicana

-Evarista “Varín” Chéverez Díaz, Puerto Rico

-Guillermo E. Rodríguez Puerto Rico

-Javier Orfón, Puerto Rico

-Joiri Minaya, República Dominicana

-Karla Sofía Claudio Betancourt, Puerto Rico

-Marilyn Boror Bor, Guatemala

-Natalia Ortega Gamez, República Dominicana

-Ramiro Chaves, Argentina

-Ricardo Ariel Toribio, República Dominicana

-Ursula Biemann y Paulo Tavares, Suiza y Brasil