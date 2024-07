Artesana en orfebrería se inspira en los colores de Puerto Rico

“El orfebre puede crear piezas desde el principio, uniendo distintos tipos de metales y hacer una pieza única que solamente esa persona pueda tener porque no se puede repetir porque lo haces a mano; se une, se pule, primero se piensa y se diseña”, subrayó.

“Lo dibujo todo primero, se escogen las piedras, en qué metales se va a hacer, se cortan. Es una producción completa. Se trata de usar tus manos para poder lograrlo. Hay veces que, si no estás bien emocionalmente, las cosas se me queman, se rompen. Esto es algo que me habla para atrás”, admitió al señalar que trabaja con metales como bronce, plata y cobre.