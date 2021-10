AGUADA.- Cuando llegamos a la residencia de Aurelio Lorenzo Quiñones, en el barrio Piedras Blancas, lo encontramos tallando la pieza con la que competiría en el Certamen Nacional de la Talla de San Francisco de Asís, en Aguada.

Mientras le iba dando forma a la pieza, en la marquesina con hermosas vistas a la gran variedad de frutos y verduras que cosecha el también agricultor, tomó una pausa para mostrarnos algunos de sus trabajos de tallado y restauración.

“He sido artesano toda mi vida. Cuando era niño, recuerdo que jugábamos a los vaqueros, hace más de 50 años... A mí me buscaban para hacer las pistolas. Yo hacía los rifles y las pistolas con machetes. Entonces, como yo me crié cerca del río, me iba a buscar raíces y ahí me inicié haciendo mesas de raíces”, cuenta Lorenzo Quiñones sobre sus comienzos.

Aurelio Lorenzo Quiñones es autodidacta en el arte de tallar santos. Xavier Garcia / Fotoperiodista (XAVIER GARCIA)

El autodidacta entró de lleno al mundo de la artesanía cuando hace más de 30 años un barbero de Aguada le preguntó si le podía tallar unos Reyes Magos, figuras que nunca había realizado, sin embargo, se lanzó al reto.

“Ahí comencé a venderlos y empezaron a pedirme. Fui perfeccionando la técnica yo mismo. Y hasta el día de hoy… hace toda esa cantidad de años, desde el 87 para acá”, agrega el aguadeño, que desde entonces tomó el arte como su segundo empleo y quien más tarde compartió sus conocimientos ofreciendo talleres para adultos

Y aunque ya no da clases formalmente, de forma voluntaria ayuda a niños y jóvenes interesados en este arte, para que aprendan y se desarrollen. Ese fue el caso del niño artesano en pirograbado de 11 años, Ever Cancel Muñoz, -reseñado esta semana en Somos Aguada-, a quien le regaló un kit para que aprendiera y practicara el tallado con él.

Aurelio Lorenzo Quiñones utiliza maderas preciosas nativas para sus tallas de santos y Reyes Magos. Xavier Garcia / Fotoperiodista (XAVIER GARCIA)

También es poeta

Las manos son el instrumento principal de “Lelo”, como muchos le conocen, no únicamente para tallar, sino para cosechar sus alimentos, y también escribir poesías y novelas. A sus 66 años es un hombre activo y con muchas ideas que quiere compartir.

Cuenta que, como parte de su rutina diaria, lee el periódico El Nuevo Día y anota la frase motivacional del día para discutirla con su esposa. Luego adelanta algunas piezas, trabaja en el patio un rato sembrando y recogiendo frutos, y más tarde sube a su oficina para escribir poemas o novelas. Algunas de sus historias son ficción, en otras presenta casos reales y a veces relata experiencias personales. Un ejemplo de lo último es su libro “Crónicas de un frustrado”, un poemario en el que narra vivencias de su juventud, cuando sufrió de alcoholismo, situación que pudo superar.

“Entonces yo dejo ese testamento para los jóvenes… Porque a mí me pasó eso, fui víctima del alcoholismo. Pero, gracias a Dios, hace casi 30 años que no bebo alcohol”, expresa quien recientemente culminó una novela que pronto enviará a la editorial.

De vuelta al tema de la pieza que tallaba cuando nos recibió, el artesano compartió la satisfacción que siente por su trabajo, al punto que pasan las horas sin que se dé cuenta.

“Aparte de que uno está contribuyendo a mantener esa tradición que es centenaria, la talla de Reyes tiene mucho más de 300 años. Y eso nos identifica a dondequiera. Yo he visto tallas en otras partes del mundo; he viajado fuera de la isla, pero ninguna como las de Puerto Rico”, afirma “Lelo” con emoción.

Si desea adquirir alguna de las piezas de Reyes Magos o santos que realiza este aguadeño, que también trabaja por encargo, puede llamar al 939-242-3299.