La torre de Babel, San Sebastián Mártir, la Virgen Milagrosa, las imágenes de algunos de los 264 papas y la Divina Mano son algunas de las figuras que pueden encontrarse en el hogar y taller de Luis “Wiso” Franqui Lasalle.

El imaginario religioso domina la obra del reconocido tallador de santos de palo de 45 años, natural de Quebradillas. Fue una asignación de escuela intermedia la que llevó a Franqui Lasalle a interactuar con el mundo de la talla cuando apenas cursaba el octavo grado y fue tanta la pasión que sintió por ese arte que, al llegar al tercer año de escuela superior, ya era artesano certificado. Su asignación era hacer unos Reyes Magos en cualquier material y él optó por el barro, pero una vez completada la obra, se le rompieron.

“Entonces fui donde mi tío, Armando Lasalle, que es ebanista, para pedirle una idea y casualmente Isaac (Laboy, reconocido tallador quebradillano) estaba allí con una Virgen bien bonita y un ángel, que había que hacerle un ala. Yo fui y les hablé de lo que me había pasado y mi tío me dio una cuchilla de amolar espuelas y unos Reyes que tenía allí de mi abuela para una promesa”, relató.

Al llegar a su hogar y con el reloj en contra, Franqui Lasalle comenzó a tallar utilizando como modelo los Reyes Magos que le había dado su tío y en pocos días culminó la pieza a tiempo para cumplir con su asignación. Esa pieza le abrió la puerta al artesano para conocer a Celestino Avilés -reconocido tallador de santos orocoveño- quien lo invitó a participar del Encuentro Nacional de Santeros de Orocovis. Desde ese momento, Franqui Lasalle abrazó la talla como su oficio y no ha parado de tallar santos.

29 marzo 2023. Quebradillas, PR Luis “Wiso” Franqui Lasalle, maestro artesano de imágenes religiosas, que incluyen estampas de la biblia. Las hace con madera del país y son al natural. Todo lo hace con sus manos. Trabaja en estos momentos una colección de los Papas. Lleva sobre 30 años tallando. Fue pionero y ganó por casi 5 o 6 años en la talla en vivo, una competencia que se originó en Quebradillas. En la foto: Frankie La Salle, maestro artesano Xavier Garcia / Fotoperiodista (XAVIER GARCIA)

Al igual que muchos de los artesanos veteranos, Franqui Lasalle también se dedica a enseñar a otros con el fin de perpetuar el arte de la talla de santos de palo, una ventaja que él no tuvo. “Yo aprendí de manera innata porque después de ahí (de la asignación), yo empecé a ver y a copiar y esto fue todo en tan poco tiempo. Ya yo tenía unos cuantos Reyes y después que me invitan a la feria, yo empecé talla, talla y talla y me fui puliendo. Y nunca paré”.

El artesano detalló que el proceso creativo para la talla de santos no solo se limita a la elección del modelo para crear la pieza. También hay que seleccionar la madera, de acuerdo al trabajo que se hará y, en muchas ocasiones, también se ve precisado a crear sus propias cuchillas para realizar el trabajo.

Franqui Lasalle se especializa en las maderas duras, principalmente el aceitillo, cuya rigidez le permite trabajar los detalles pequeños de las piezas con gran precisión. Otras maderas que utiliza para sus obras, algunas de las cuales hace por pedido para clientes que llegan a pagar miles de dólares por ellas, son la teca, el guayacán, majó, capa sabana, tortugo amarillo, cobana y acacia. “Cuando yo voy a hacer una pieza, utilizo toda la madera, pero siempre me gusta buscar las partes con más nudos porque cuando tú le untas el aceite, la madera tiene un detalle que le llaman fuego y esa parte del árbol es más dura y, normalmente, toda la madera lo tiene”, reveló.

29 marzo 2023. Quebradillas, PR Luis “Wiso” Franqui Lasalle, maestro artesano de imágenes religiosas, que incluyen estampas de la biblia. Las hace con madera del país y son al natural. Todo lo hace con sus manos. Trabaja en estos momentos una colección de los Papas. Lleva sobre 30 años tallando. Fue pionero y ganó por casi 5 o 6 años en la talla en vivo, una competencia que se originó en Quebradillas. En la foto: Taller y diferentes trabajos hechos por el Xavier Garcia / Fotoperiodista (XAVIER GARCIA)

Pero otro paso fundamental, además de determinar qué madera utilizará para la obra que planea tallar, es conseguir la madera, ya que existen muchos árboles que están protegidos por leyes de conservación. “Hay muchos árboles que no se pueden tocar. El aceitillo (que es su favorito) si está marcado por Recursos Naturales, no se puede tocar. Si se cae el árbol, lo puedes usar. Pero hoy día, todo árbol que tú vayas a tumbar, tienes que conseguir un permiso”, explicó.

Principalmente, Franqui Lasalle se especializa en piezas para coleccionistas, a los que él les presenta sus propuestas. “Ya yo tengo varios clientes y, por ejemplo, le digo: ‘quiero hacer las 14 Estaciones (del Vía Crucis)’ y si me dice ‘yo las quiero’, durante el año, voy haciendo una mensual y se la entrego. Ahora mismo hay un coleccionista que quiere que yo le haga todos los papas. Pues, todos los meses hacer uno y llevárselo”, destacó.

Para información adicional, puede llamar al: 787-604-7943.