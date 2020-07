El más reciente trabajo del artista Banksy, famoso por sus intervenciones sorpresa en espacios públicos, aborda el tema de la pandemia de COVID-19.

Banksy se expresó acerca del virus metiéndose en el sistema de transportación pública de Londres, conocido como Underground. Protegido de pies a cabeza, incluso con mascarilla y lentes grandes para cubrir sus ojos, el artista pintó adentro del tren una rata en color negro que expulsa de su boca una sustancia azul, que aparentemente simula el virus. Otras ratas utilizan una mascarilla como paracaídas.

Uno de los animales parece agarrar una botella de ‘hand sanitizer’.

Al final, sobre una superficie del tren aparece pintada la frase “I get lockdown” y luego dos puertas se cierran y permiten leer la oración “but I get up again”. Mientras, se escucha la letra de la canción “I get knocked down But I get up again”, popularizada por la agrupación Chumbawamba en 2013.

PUBLICIDAD

Banksy pintó bajo esa segunda frase a dos ratas, separadas por el punto de unión de las puertas. Una de ellas extiende la pata hacia a la otra que parece acercarse tímidamente.

Banksy es un popular artista callejero inglés cuya identidad es incierta. Sus obras han servido para comunicar críticas sociales y mensajes de reflexión y unión. Su arte está desplegado en el entorno urbano de diferentes países, incluyendo intervenciones clandestinas en el Museo de Historia Natural de Londres o en el MOMA de Nueva York. También ha trabajado en los muros de Gaza y Cisjordania.

En una obra revelada en mayo, el artista había abordado anteriormente el tema de la pandemia con una obra que expresaba agradecimiento a las enfermeras, médicos y otros trabajadores que arriesgan su vida para luchar contra la enfermedad.

El artista, quien trabaja el grafitti, capturó la atención del mundo cuando en 2018 una de sus piezas se autodestruyó justo después de haber sido vendida por 1.2 millones de euros en una subasta en Sotheby’s.

Recientemente, el artista se expresó sobre el movimiento antirracista generado tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos.