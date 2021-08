Basta ver los primeros segundos del vídeo musical del tema “Canción sin miedo”, de las Barrileras del 8M, para estremecerse. La poderosa versión en bomba hecha por este grupo de mujeres ha provocado lágrimas en más de una persona desde su estreno el pasado 6 de agosto, cuando se lanzó con el propósito de llevar un mensaje contundente en contra de los feminicidios y exigir justicia por las que ya no están.

El visual cierra con los nombres de todas las mujeres asesinadas en Puerto Rico desde el 2020 hasta el pasado mes de agosto, en un prolongado silencio al que no se puede ser indiferente. Algo que ha impactado a las realizadoras de este trabajo es la cantidad de personas que han escrito, posterior al lanzamiento del vídeo, para informar que faltan nombres en la lista.

Precisamente, porque no quieren ni una más en esas estadísticas, las Barrileras del 8M llevaron a cabo esta importante pieza audiovisual, que fue dirigida por Marién Torres, una de las gestoras del movimiento y directora/fundadora de la organización sin fines de lucro Taller Tambuyé, Inc. Contó, además, con la dirección fotográfica y edición de Jeannice Mustafá.

El proyecto, filmado en la Central Aguirre, en Salinas, se realizó con la participación voluntaria de 97 mujeres, personas cuir, transgénero, no binarie y aliades, que respondieron al llamado de las Barrileras del 8M, un movimiento político feminista cultural que nació en el 2017 durante la manifestación del 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

De esta forma, cobró vida esta versión en bomba del tema original de la mexicana Vivir Quintana, el cual se ha convertido en un himno internacional feminista. Para Marién Torres, una de las razones por las que esta pieza ha sido tan poderosa es porque la bomba le agrega una fuerza a la letra del tema que ya de por sí es “sumamente conmovedor”.

“La bomba es un género afroantillano que se gesta en el contexto de la esclavitud dentro de un sufrimiento inhumano, dentro de una necesidad de sentirse vivos y vivas, de sentirse libres, de sentirse personas... Ha sido siempre un espacio para canalizar el sufrimiento y convertir esa energía en otra cosa, de movernos en proponer soluciones, en buscar alternativas para salir de ese marasmo, así que la bomba ha tenido las herramientas siempre, y montar la letra de Vivir Quintana a bomba fue una cosa que cayó perfecto”, expresó.

El vídeo está plagado de símbolos que se descubren a medida que avanza el visual. Por ejemplo, los turbantes que lucen las cantadoras tienen los tres colores de las campañas fundamentales del feminismo: violeta, verde y anaranjado, que responde a la separación entre iglesia y estado. También las barrileras llevan algunos de esos colores, igual que las bailadoras, cuyas faldas simulan flores que se abren en medio de un espacio en decadencia. De igual forma, se aprecian a cuatro mujeres –posicionadas en los cuatro puntos cardinales- cantando y tocando la maraca, cuando normalmente es una la que lo hace. El batey que se muestra, en tanto, es un círculo perfecto y no una herradura, rompiendo con la jerarquía tradicional de la bomba.

De esta forma, se propone no solo la deconstrucción del patriarcado, sino también de ciertos roles en la bomba que históricamente han sido exclusivos para los hombres, como es tocar el barril. Esa propuesta discursiva se acentúa con el magistral trabajo de la directora de fotografía Jeannice Mustafá, quien comienza el vídeo con un tiro amplio que luego se va cerrando hasta ver los rostros de cada una de las mujeres, contando la historia desde lo macro hasta lo más íntimo.

“Me gusta mucho jugar con los perfiles y cuando se lo propuse a Marién y escuché la canción, supe que eso era. Yo quería ver las caras, quería ver a estas personas cantando a cámara, sentir esa identificación y decir esa puedo ser yo o puede ser mi amiga. Lo que quería era lograr esa identificación y que se sintiera esa vulnerabilidad”, compartió la cineasta.

Las Barrileras del 8M interpretaron por primera vez “Canción sin miedo”, en la versión original, el 25 de noviembre del año pasado durante las actividades del Día Internacional de No Más Violencia Contra las Mujeres. Pero no fue hasta el pasado 8 de marzo, en la manifestación frente al Capitolio, que adaptaron la letra a la realidad social de Puerto Rico. El impacto que tuvo la canción ese día fue lo que movió al colectivo a grabar el tema –con arreglos de la maestra Nelly Lebrón- y llevar cabo este visual.

“En ese evento abrimos con la canción ya criollizada a nuestra realidad mencionando a las mujeres y las personas trans y no binarias asesinadas, y la euforia fue tanta que la gente estaba cantando la canción gritando y con la emoción que provoca este tema, que es la indignación y esas ansias de ‘nos tenemos que organizar porque nos matan’. Nos matan a una por semana en este país”, expuso Marién Torres sobre la primera vez que se presentó el tema en esta versión.

Este trabajo completamente autogestado se logró con la colaboración de diversas personas que no dudaron en formar parte del proyecto, sobre todo, luego de los asesinatos de Andrea Ruiz Costas y Keishla Rodríguez Ocasio, que acontecieron un fin de semana antes de la filmación del vídeo. Ese sentido de indignación y solidaridad, se palpa en el visual

Jeannice Mustafá recordó que el sentimiento de hacer el vídeo fue agridulce, sobre todo porque la noche antes del estreno, la llamaron para decirle que tenía que agregar tres nombres más a la lista de mujeres asesinadas que aparece al final de la pieza.

“Se me paran los pelos con solo decirlo. Es una sensación de frustración, de molestia, que en una semana hayamos tenido que agregar tres nombres a la lista. Por eso, este documento será relevante por mucho tiempo. Es nuestra manera de decir desde nuestra trinchera, desde nuestro ‘artivismo’, que hay que continuar la conversación, que tenemos que seguir luchando, que esto tiene que parar para que no haya más nombres en la lista”, puntualizó la cineasta sobre una de las metas de este trabajo audiovisual.

No es un grupo es un movimiento

Este vídeo musical se suma al trabajo de “artivismo” (arte+activismo) que rige al movimiento Barrileras del 8M, que este año conmemora cinco años de fundación.

El colectivo surgió luego de una convocatoria que lanzó Marién Torres en el 2017 a través de las redes sociales para que diversas barrileras y bomberas llegaran a la manifestación del 8 de marzo de ese año. Al inicio, pensó que solo dirían presente dos y quizás cuatro barrileras, pero para su sorpresa, llegaron 20, más cantadoras y bailarinas, formando el primer batey femenino y feminista en la historia de la bomba.

Después de esa actividad y con la colaboración de diversas mujeres tanto de la Isla como de la diáspora, se formó el movimiento Barrileras 8M que sigue creciendo y sumando mujeres y personas cuir, transgénero y no binarie practicantes de la bomba puertorriqueña, que comparten inquietudes sociales y de género. La agrupación utiliza la cultura de la bomba como herramienta de resistencia para expresar sentir, denunciar injusticias, visibilizar la lucha y honrar las mujeres revolucionarias puertorriqueñas.

Por eso, Marién Torres –quien también es directora del grupo de bomba de mujeres Ausuba (2012)- aclaró que ellas no son un conjunto musical, sino un colectivo, un movimiento, que sigue luchando y educando a través de la bomba y el feminismo.

“El primer objetivo de las Barrilleras del 8M es la formación tanto en la práctica de la bomba, en el desarrollo de roles de percusión que ya de por sí es un acto revolucionario dentro de la práctica cultural, y en la formación sobre feminismo, entendiendo que el feminismo no es una cosa cuadrá, sino algo que responde a la diversidad de quienes componemos la sociedad, y tomando en cuenta un feminismo antirracista, un feminismo inclusivo, cuir, no binario”, explicó sobre el propósito de este colectivo que no descarta en el futuro llevar a cabo otro proyecto audiovisual para seguir denunciando y tocando la vibra del público con el propósito de que no haya ni una menos entre nosotras.