Nota de la editora: Este artículo es una colaboración de una de las ganadoras de la Beca Gabo de periodismo cultural 2019.

“ El verdadero dolor es una ballena demasiado grande para ser arponeada ” Rosa Montero, periodista y escritora española; cita de su libro "La ridícula idea de no volver a verte"

La garganta de Stefany Cotera lleva ocho años arrojando cantos de lamento. Nació hace 30 años a la orilla del río Magdalena, en Barranquilla, Colombia. De esos, lleva ocho recorriendo la costa en busca de formas para cantar dolencias, que nunca fueron solo suyas. Las canta en bullerengue, música-danza ritual tradicional de la costa colombiana.

El bullerengue lo crearon esclavos cimarrones que escaparon y se asentaron a lo largo del Río Magdalena. Suena a tristeza, cruzada por percusión, tambores, maracas. Cantos extendidos en el aire, como gargantas que se trenzan para exhumar dolor.

Uno de los grupos más reconocidos de bullerengue se llama Tonada, y Stefany es una de sus cantadoras junto a Febe Merab. Son las únicas mujeres en llevar casi una década investigando la historia del género, a la vez que lo practican. Lo reformulan tras cada hallazgo.

“Hay bullerengues que me aguan el ojo. Crean ese lazo que muy poco de la música crea. El bullerengue es de lamento. Te pone a llorar”, dice Stefany, y no llora. Ni baila. Pero el baile del bullerengue, como el de la bomba, en Puerto Rico, provoca en el cuerpo la certeza de una fortaleza que se lleva muy adentro, una que mueve pechos, gargantas, agita palmas, menea torsos, contorsiona cuerpos. Su tonada es una resonancia hilvanada por lo que llevan atragantado, lo que millones de esclavos necesitaron desenterrar del cuerpo, y lo que ellas, en sus espacios de cotidianidad, siguen necesitando reclamar: un lugar para sanar desde la voz.

Febe Merab es parte de la agrupación Tonada, junto a Stefany. (Suministrada / Rafael Bossio)

Sin importar el número de gargantas en cada canto, su fuerza es como la contundencia de Latinoamérica. Aunque quede tanto por sanar.

“Bullerengue es un estilo de vida. Si sientes algo, lo expresas. Entre la alegría y la tristeza”, dice, y luego suma que, cuando escuchó bullerengue por primera vez, sintió un “sentido de pertenencia”, que no la ha dejado hacer otra cosa que seguir volviendo a este estilo musical, no solo para crear, sino, además, para curar.

“Es sanación. Es liberación”, apalabra, y le sigue un silencio, que también canta.

En un momento silencioso similar, la energía ancestral de su abuelo la conectó con el poder sanador del bullerengue.

“Mi abuelo murió faltando dos días para mi cumpleaños, y fue una vaina que a mí me marcó. No lo esperábamos. Estaba fuerte como un roble. Cada vez que llegaba esa fecha yo me ponía muy triste. No celebraba mi cumpleaños. Me quedaba quieta en la casa. Me perdía del planeta. Hasta que un día yo decidí ya librarme de eso. Dije, está bueno. Ya es hora. De decir adiós, de una buena forma. Y le hice ese bullerengue. Lo hice festivo con el fin de que no fuera tan triste”.

Pregunto de qué va, y espero que me explique, pero no habla. Y de pronto pasa. Estamos en la Plaza Santo Domingo de Cartagena de Indias a las cinco de la tarde. Una falda de artesanos viste el árbol en el que estamos sentadas, alrededor, turistas, con sus cámaras y ganas de retratarlo todo. En una esquina una mujer de piel blanca enrojecida lleva un helado derretido en las manos, lo mira como la peor tragedia.

Suena un gran reloj, dos, tres campanazos, pero la garganta de Stefany extiende relojes, le gana al silencio, y quizás al tiempo. Son las cinco de la tarde, en plena plaza, pero en dos segundos todo parece hacerle trasfondo a la voz de Stefany, y sin más, gana:

Ay ye ye ye mi Mariana

Arrure Mariana

Arrure mi Mariana

Arrure Mariana

Arrure duérmete ya

Arrure

Alguien que me mesa a Mariana

Arru-u-u-rre

“Se lo hice pa' dormirla. Un arrullo”. “A mí hay bullerengues que me erizan. Para mí cantar es hablar con melodía”. “Dependiendo las canciones, la gente llora, o las baila. Yo le hice esa canción a mi hija. Tengo una hija de seis años. La canto. Y una vez una muchacha empezó a llorar porque le recordó a su hija”, recuerda. “La de mi abuelo la hice en fandango, para que no fuera tan triste”.

Escuchar a Stefany es preguntarse qué es cantar bullerengue, qué es un canto, y qué hay detrás de sus palabras cuando dice que el bullerengue es el baile colombiano cantao' que más territorio abarca. La primera vez que su cuerpo cantó, recuerda, sintió que algo suyo estaba emanando de su cuerpo, una sensación colectiva, y a la vez muy individual.

Le pregunto que cuál es su relación con la afrodescendencia. Me dice que no tanta. Me habla de su papá. No piensa en otro vínculo. No dice bullerengue. La miro, y lo digo yo. Capaz y el bu-lle-ren-gue ha sido un vínculo, apalabro, y ella que asiente. Otro silencio. Que también canta.

Stefany, referente nacional del bullerengue, antes de tener hambre de música, tuvo ansias de sanar dolores. Algunas curanderas llevan poderes sanadores en la voz, -incluso (o sobre todo) sin saberlo, y sin decidirlo. Quizá por eso, Stefany vive de enseñar bullerengue en cárceles, en comunidades. No de cantarlo. La remuneración económica por sus presentaciones no le permite solo cantar. Lo primero que estudió no fue música, sino medicina. Y a su esposo, Diomedes Mesa, de 28 años, le gusta recordarlo. Eso, y cómo se enamoraron, son dos anécdotas que comparte como una materia que se tiene bien aprendida, y a la vez, con la ilusión que tiñe la voz justo cuando se descubre un afecto, y se siente como una gran verdad.

Stefany Cotera, quien estudió medicina, vive de enseñar bullerengue en cárceles y en comunidades. (Suministrada / Rafael Bossio)

“Antes de cantar bullerengue, su vida universitaria la empezó estudiando medicina. Luego por cosas del destino se apartó de la medicina, y entró a una universidad a estudiar música profesional”, dice Diomedes.

Tiene sentido el tránsito. El canto del bullerengue es un grito largo que suena a herida abierta. Cuando ella canta, su garganta es una trenza que se tuerce, y reclama su derecho a exhalar dolor, no para regodearse en él. Sino para sanarlo. Sanarlo. Siempre hubo que sanarlo.

A Diomedes también le gusta recordar cómo se conocieron. Es el maraquero de Tonada, del grupo donde canta Stefany, pero la conoció antes. Hace una década la escuchó cantar en una audición, y al tiempo, el bullerengue como espacio de encuentro se les hizo hogar.

“Nos enamoramos en diciembre del 2011, en el Festival de María la Baja. Todo esto es muy curioso, porque en el bullerengue hay tres aires. Se divide en tres ritmos, por así decirlo: el bullerengue sentao', la chalupa y el fandango de lenguas. Entonces, uno de los bullerengues, el bullerengue sentao, se dice que es el baile de la fertilidad. Y casualmente, cuando nosotros regresamos de María la Baja, a los seis meses, ya Stefany salió embarazada. De ahí en adelante no nos hemos separado”, dice, y su voz suena a tambor, se corta a veces, solo para volver con repique, y acentuar con acentos de percusión en su tono, que esta historia no es tan solo anécdota, sino presente.

“En el bullerengue nos enamoramos”, me dirá Stefany en un rato, todavía en la plaza, antes de cantarle a Mariana.

El primer tema inédito que Stefany cantó fue Pa' la negra, y fue un regalo de Diomedes. “Dije, ¡le voy a componer un tema a la negra!”, recuerda él, y recuenta cómo la ruta de composiciones de bullerengues de su compañera ha sido un vaivén de sintonías nacidas desde el afecto.

Va así: el primer bullerengue inédito que Stefany cantó, se lo compuso él, su esposo, que también forma parte de Tonada. Y el primero que ella compuso, se lo escribió a su hija, Mariana. Y así.

Es miércoles y estamos en Cartagena, pero el próximo domingo no estaremos aquí. Stefany estará en Barranquillas, con Mariana, con Diomedes. Tomará clases de tambor con su hija, en una plaza como esta, pero con 60 mujeres tamboreras más, que se reúnen para aprender, luchándole en contra a la noción de que el tambor es solo para varones, “una plaza de guerreras”, piensa Stefany. Es tradición. El bullerengue la lleva al mar, pero también la devuelve a casa, y a sus espacios de lucha. Quizás por eso nunca se fue de él. Está.

Y no es que está, es que lo habita, lo canta, lo cruza, lo lleva en el parpadeo puntual, en la voz calma cuando habla de su abuelo, en la templanza que traga cuando recuerda a Mariana, en el cantar de su voz que desde hace tanto ya no solo es dolor, sino también, además y sobre todo: canción.