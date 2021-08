La experimentada periodista de GFRMedia, Rosalina Marrero-Rodríguez, compartió sus vivencias como reportera de entretenimiento y cultura ante un nutrido grupo de estudiantes de la Escuela Especializada de Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini en Yauco.

Durante el encuentro realizado en el Teatro Centro Escolar José A. Giovannetti Román, la periodista lajeña presentó una visión abarcadora de su trabajo al entrevistar figuras artísticas y la realidad sobre la cobertura de conciertos, que intensifican el reto de informar ante la inmediatez.

“Básicamente fue conversar sobre lo que ha sido mi experiencia de trabajo, del trabajo que realizo dentro del área de entretenimiento y cultura como reportera, anécdotas de distintas experiencias, un poco mencionar a los artistas con los que he trabajado entrevistas e intercambiar con ellos preguntas, curiosidades…”, dijo la reportera al culminar su alocución como parte del proyecto “Somos Puerto Rico”.

“Tuve oportunidad de explicarles que esto me ha permitido acercarme un poco más a conocer la persona, más allá de lo que es esa figura artística que uno ve en los escenarios. Eso es parte de los privilegios que uno tiene al poder estar cerca de estas figuras”, expuso.

Entre las figuras que mencionaron algunos alumnos, estuvo el fenecido comediante Luis Raúl, y claro, el trapero boricua Bad Bunny. Esto ante la curiosidad de saber otros aspectos que van más allá del andamiaje creado alrededor de un famoso.

Asimismo, aclaró que, “aunque me concentro en estos temas, tengo la obligación de conocer de informaciones en términos generales; de actualidad, política y lo que nos afecta a nosotros como país”.

“Todo eso, de alguna manera tiene alguna influencia o injerencia en cualquiera de los temas y cuando se dan los eventos que nos afectan al país entero. Pueden ser elecciones o eventos naturales, trabajamos todos en común por lo que indistintamente de si estamos en el área de espectáculos, noticia o ‘hard news’, tenemos la capacidad todos de cubrir todos estos temas”, acotó al recordar que “cuando (el huracán) María me correspondió cubrir Mayagüez, estuve destacada en el Palacio de Recreación y Deportes”.

De otra parte, una estudiante mostró su inquietud sobre el rol de la mujer en los medios de comunicación, al preguntarle si había sentido discrimen en su carrera profesional.

“Hay una estudiante que tiene bastante definido su interés profesional sobre toda esta temática que tiene que ver con la violencia de género y la presencia de la mujer en el ámbito profesional y me preguntó si yo, desde mi profesión o trabajo he sentido el machismo. A eso, mi respuesta fue que en mi experiencia como periodista en prensa escrita no he tenido ese tipo de situación porque somos bastante balanceados entre hombres y mujeres, aunque dominamos inclusive las mujeres en términos de cantidad, pero, hay un balance también entre hombres y mujeres”, relató.

Una de las anécdotas que más capturó la atención, fue cuando la reportera contó cómo se corroboran los rumores que apuntan al fallecimiento de una figura conocida.

“En este ejercicio de uno corroborar la información, estaba comenzando mi carrera y mi editor de entonces me dice, ‘Rosalina, llama al hospital X para corroborar si falleció X actriz’. Entonces, llamo al hospital y pido la habitación que estaba identificada con el nombre de esta persona y con la idea de ver si alguien respondía, que me pudiera corroborar esa información”, explicó.

“El punto fue que, cuando llamo, me transfieren al cuarto, me contestó la persona que supuestamente estaba muerta. Quedé fría en el teléfono sin saber qué decir, tuve que cambiar el tema y al final, hasta le confesé la razón por la que había llamado. Ese asunto de cuando supuestamente alguien fallece, hay artistas que hasta lo toman en broma. Se da el caso de artistas que a cada rato los dan por muertos y no es verdad”, confesó.

Sin embargo, al parecer, ninguno de estos jóvenes estaba interesado en estudiar alguna profesión relacionada al ejercicio de comunicar.

“Tienen distintos intereses y sí, también me llama la atención lo que ellos plantean, de la manera en que estos jóvenes se informan. Están teniendo las redes sociales como su primera referencia de información. También se dejan guiar por los padres y siendo estudiantes de duodécimo grado, pensaría que ya van creando o buscando sus propias guías de información, de corroborar, etc. Pero parece que las redes sociales y ese acceso que tienen está acaparando más la atención, versus el contenido”, concluyó.