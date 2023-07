Los barrotes privan libertades, pero demostrado ha quedado también que estos no privan los pensamientos y que las alas de la creatividad los sobrepasan.

Así lo ha evidenciado el confinado Camilo José Arango Latorre, del Complejo Correccional de Bayamón, quien recientemente fue galardonado en el certamen literario “Sentipensar Los Derechos Humanos”, de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, que incluyó las categorías en los géneros de poesía, cuento y ensayo.

Sus obras “La caracola del derecho” y “De la calle a la cárcel, un paso es” fueron reconocidas en las categorías de poema y cuento, respectivamente, seleccionadas por un jurado diferente en cada una de las categorías del certamen literario, conformado por docentes de la comunidad universitaria, además de que contó con el apoyo de The Flowers Fund y Human Rights Educators USA.

En este certamen, para el cual este reo obtuvo el tercer lugar en ambas categorías, se admitió solo una obra por género por cada participante. La obra debía ser original, inédita y no podía haberse presentado a otro concurso.

Arango Latorre pudo participar siendo parte del Programa de Bachillerato de Estudios Generales y Personas Confinadas de la UPR. Cabe destacar que, bajo este mismo programa, Yosmar M. Maldonado Morales ocupó la primera posición en la categoría de ensayo, con su obra titulada “La religión Yoruba en la Cárcel Estatal de Féminas”.

Hasta su celda llegó la notificación de sus dos galardones y de acuerdo con una comunicación escrita, Arango Latorre manifestó sentirse alegre. “Para mí, ganar un certamen literario en la Universidad de Puerto Rico, la universidad más hermosa, es un prestigio muy grande. Ganar este premio me demuestra que el sistema me ha podido quitar la libertad física de manera injusta e ilegal, pero no me quitará nunca la libertad de mi pensamiento ni mi ejercicio de la escritura, con la cual intento contribuir a la construcción de una sociedad más humana y más justa”, reza el comunicado.

Este recluso, de 34 años, está próximo a cumplir 15 años de condena. Es escritor y ha estudiado encadenado a una prisión de máxima seguridad por el crimen de asesinato que, según su familia, no cometió. Desde allí pudo completar un bachillerato en Estudios Generales de la UPR.

De acuerdo con su madre, Mayra L. Latorre Berríos, desde pequeño, Arango Latorre era estudioso, por lo que estaba en el cuadro de honor y se graduó de duodécimo grado del sistema público con un promedio de 4 puntos, lo que aseguró su admisión al primer centro docente del país.

“No es porque sea su mamá, pero está cumpliendo siendo inocente. Él está ahí por una testigo perjura y por un montón de cosas que se han hecho mal en el caso de mi hijo. Aunque he tratado para que se nos dé un nuevo juicio, no ha sido posible, y más que no he podido económicamente ayudarlo con un abogado”, mencionó su progenitora vía telefónica a El Nuevo Día, quien vive esperanzada y aferrada a su fe de que su hijo va a lograr la libertad.

Durante su confinamiento, este hombre -natural de Orocovis-, se ha dedicado a escribir en un lugar que describe como un “campo de batalla muy hostil, donde ha tenido que luchar por su existencia, modificar su cuerpo y su mente para hacerse más fuerte”. Le dio paso a dos de sus obras literarias, ya publicadas bajo la Editorial Letra Perpetua, una casa editora y publicadora que se dedica a la edición de libros escritos en ambientes marginales de la sociedad, usando recursos tecnológicos gratuitos que le permiten funcionar con bajos presupuestos.

Una de ellas es “Mensaje desde una celda”, un testimonio autobiográfico de esperanza, escrito luego de cinco intentos de suicidio, donde Arango Latorre explica cómo encontró las claves para sobrevivir manicomios y prisiones de máxima seguridad. Este testimonio es una manifestación literaria que mezcla diversos géneros, que van desde la narrativa hasta la poesía y el ensayo.

También nació la novela “El Sonido Perfecto”, publicado en 2022, un drama de un músico sordo, inspirado en la popular canción “El Negro Bembón”, de Bobby Capó, en el que se unen personajes folclóricos e históricos de Puerto Rico.

“Siempre me dice: ‘Mami, apúntalo todo’. Yo soy la que le redacto. Para las novelas, él lo que hace es que me envía los escritos a mano, yo se los paso, y después para corregirlo, le pago a él el teléfono, que eso me sale en un ojo de la cara para corregirlo, pero gracias a Dios (el dinero) siempre aparece”, dijo la maestra de profesión, al explicar cómo exprimen los cinco minutos de cada llamada, pues ella reside en Estados Unidos al cuidado de su madre encamada.

Asimismo, destaca que su hijo es uno muy perfeccionista, incluso más que su papá, de quien heredó la vena de escritor, pues repasa una y otra vez sus obras antes de ponerle punto final.

En la comunicación escrita de Arango Latorre en respuesta al reconocimiento de su obra, dijo que su labor literaria, ejercida desde el confinamiento, no sería posible sin el apoyo de personas e instituciones que creen en el poder de la palabra escrita y en la rehabilitación social.

“Quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad de Puerto Rico y al Departamento de Corrección y Rehabilitación, que hicieron posible que yo hiciera una carrera universitaria estando preso y pudiera participar en este evento. También agradezco mucho a mi editorial, Letra Perpetua, que ha editado y publicado dos obras mías. Y, por supuesto, gracias a mi familia, que me ha apoyado tanto durante los casi 15 años que llevo preso por un crimen que no cometí”, destacó Arango Latorre, quien es seguido por miles de lectores en todo el mundo a través de una cuenta en Facebook, que le maneja una amiga, bajo el nombre de “Obras Literarias de Camilo José Arango”.

Recientemente, expuso una obra de arte titulada “Chupartidismo” en la exhibición “Colores de la Libertad”, que se llevó a cabo en la Casa del Libro, en el Viejo San Juan. Su obra es el resultado de los talleres de dibujo y pintura que ofreció la Fundación Felisa Rincón de Gautier en alianza con el Programa de Rehabilitación del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Entre las incontables denuncias y señalamientos de irregularidades en el caso de su hijo, así como de que se le haya negado en varias ocasiones la celebración de otro juicio, explicó que este permaneció en la división de máxima seguridad por más tiempo de lo establecido para así poder completar su grado universitario, que era una de sus prioridades. No obstante, ya habiéndolo culminado, se encuentra en mediana seguridad y no en mínima, como se le había establecido en algún momento.

“Ha sido víctima de tribunales punitivos. Entre cambio de gobiernos y de leyes, se ha dilatado todo. Estando Camilo en mínima seguridad, se pudieran hacer trámites con la Junta de Libertad Bajo Palabra y otras gestiones para que sea posible su libertad a la mayor brevedad. Confío en que así sea, seguiremos pendientes y luchando para que me lo devuelvan”, manifestó.