El arquitecto paisajista Gabriel Bérriz dedicó su vida a crear espacios llenos de belleza natural que fomentaran la convivencia del ser humano con la naturaleza. A través de su larga carrera, fue el creador de algunos de los más hermosos e importantes jardines en la isla, como el icónico espacio en la parte posterior del Museo de Arte de Puerto Rico, en Santurce. Fue precisamente allí, entre árboles, peces y piedras meticulosamente colocadas, que un grupo de familiares y amistades se congregó este sábado para depositar sus cenizas en el lugar que creó hace 25 años.

Cerca del estanque y frente a palmeras con tallos rojizos, conocidas como “palmas de lápiz labial”, se develó una tarja en bronce dedicada a su nombre. La placa fue diseñada por Louis E. Kuilan y el arquitecto Otto Reyes y lee así:

“’Cuando esté muy viejo, quiero estar con poca gente de mucha calidad humana y la madre naturaleza para que acepte mis cenizas’. Gabriel Bérriz, el poeta del paisaje. Arquitecto paisajista y visionario ingenioso que a lo largo de más de cincuenta años dejó una huella palpable e inconfundible en el desarrollo de los jardines y entornos naturales más significativos de Puerto Rico. Dedicó su vida a la botánica y fue el creador de este hermoso jardín. La Habana, Cuba, 3 de noviembre de 1933–San Juan, Puerto Rico, 26 de junio de 2022″.

Tarja en honor a Gabriel Bérriz en el jardín del Museo de Arte de Puerto Rico. (Nahira Montcourt)

Bérriz desarrolló un gran interés en la botánica desde temprana edad. En 1953 ingresó a la facultad de arquitectura de la Universidad de La Habana hasta que la década del 60 abandonó su tierra natal. Luego de una breve instancia en México, se estableció en Puerto Rico.

Durante el evento, decenas de personas llegaron hasta el jardín para compartir anécdotas y recordar a Bérriz, quien falleció en junio del año pasado a los 88 años. Entre los presentes, estuvieron sus hijos Gabriel, Juan y Alina, quienes ofrecieron algunas palabras y reflexionaron sobre el legado de su padre.

“Él era una persona muy observadora y siempre me sorprendían las observaciones que tenía. Eso de observar es una cosa que yo aprendí de él. Lo interesante en un momento como este es que uno se da cuenta de todos los distintos legados, cada uno distinto del que uno conoce. Yo he conocido muchas cosas de mi papá a través de esto. Incidentes, anécdotas que yo no conocía. O sea que es un poquito difícil resumir todo eso. Yo diría que la apreciación por el paisaje, la importancia del paisaje, yo creo que es probablemente la principal, pero muchas otras cosas como la importancia del humo”, expresó Gabriel Bérriz, mayor de los hermanos.

“Él quería a Puerto Rico muchísimo. Para él era muy importante cultivar las amistades. Él decía que eso era muy importante, aparte de todo lo que nos rodea y aparte de todo, las amistades y los momentos eran algo muy importante para él. Y a mí, él siempre me ha recordado eso. Me parece que es algo muy importante y lo vemos aquí con todas las personas que han venido, que tenían momentos con él.Me parece que eso es parte de ese legado”, opinó, por su parte, su hija Alina.

Luego del acto de conmemoración, sus cenizas fueron esparcidas al pie de las palmas y los presentes celebraron su memoria con mimosas, ya que uno de sus pasatiempos favoritos era compartir tragos con sus personas queridas.