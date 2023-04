Entre las tumbas desgastadas de un antiguo camposanto se puede ver, en el fondo del abismo, el rostro de la muerte. En un panteón parcialmente destapado, un cráneo yerto, cubierto en suciedad, reposa sobre el metal corroído de lo que alguna vez fue un féretro. La mandíbula inferior está completamente separada, dejando su boca abierta de una forma sobrenatural. El deforme centro de la calavera es como un vórtice oscuro en el que se pierde cualquier noción del tiempo y del espacio. Al mirarlo, la mortalidad se vuelve una realidad inescapable y pavorosa, el reflejo de lo que algún día todos llegaremos a ser.

Por instantes, el rígido esqueleto parece listo para levantarse de un largo sueño, como si estuviera ya cansado de tanto reposar. Pero, por ahora, permanece inmóvil. Quizás sus blancos huesos todavía carguen las memorias de quien alguna vez fue en vida. Tal vez tuvo una familia; fue un padre o una madre, posiblemente tuvo nietos.

La imagen de su cadáver solitario no provoca miedo, sino, más bien, una tristeza profunda. ¿Quedará alguien vivo a quien le importe? ¿Reclamará alguna persona por el cuidado y el respeto que merece su lecho final? ¿Se pierde, acaso, al morir la dignidad?

El esqueleto está esperando.

A su alrededor, decenas de panteones quebrados, destruidos y expuestos a los quehaceres de la naturaleza ilustran un problema del que no se habla. Sobre muchos, paneles de madera podridos buscan aliviar una situación inhumana. La necrópolis sanjuanera ha sido abandonada a su suerte.

El sonido de las olas chocando contra piedras es la primera señal de que este es un cementerio peculiar. Por más de 200 años, ha sido la parada final de innumerables personas, muchas ya borradas por el tiempo. Desde el inicio, su existencia ha estado atada al quehacer político, artístico, religioso y económico del país, uno que todavía lucha con muchos de los mismos conflictos que existían cuando sus tierras abrazaron por vez primera los restos mortales de un ser humano.

También ha sido objeto de leyendas y rumores tenebrosos. No son pocos los cuentos de ladrones en la noche que con furia demoníaca profanan túmulos, escarbando la antigua tierra, para extraer de ella restos óseos a ser usados en innombrables rituales.

Y a pesar de su importancia histórica y cultural, el cementerio Santa María Magdalena de Pazzis, en el Viejo San Juan, se ha convertido en el cementerio de los olvidados.

Como toda gran necrópolis, el Cementerio María Magdalena de Pazzis cuenta con varios mausoleos. Aquí, a la derecha de uno, se puede apreciar el busto de la tumba del poeta José de Diego. (David Villafane/Staff)

Contexto histórico

“Todo San Juan es un gran cementerio”, dice María de los Ángeles Castro, historiadora y catedrática retirada de la Universidad de Puerto Rico.

Bajo la sombra de la capilla, una estructura redonda y colorida en el corazón del cementerio, la profesora habla sobre el contexto en el que se llevó a cabo el desarrollo de este espacio. A pesar de proveer una hermosa vista al océano Atlántico y estar a los pies de las impresionantes murallas que rodean la bahía de San Juan, su selección no fue una con fines estéticos. En el Puerto Rico del siglo 19, las cosas eran muy distintas.

“Desde el siglo 16 aquí la práctica con los enterramientos era mixta, es decir, se enterraba en el interior de las iglesias conventuales, de la catedral, de los hospitales. Se enterraba, inicialmente, en el cementerio que estaba al lado de la catedral, que ahora es un parking. En realidad, por todo San Juan se estaban enterrando personas”, explica.

Durante la mayor parte del dominio de España sobre Puerto Rico, existió una unión absoluta entre la Iglesia Católica y los poderes del Estado. Todos los espacios consagrados, sin embargo, eran administrados por la iglesia, lo que significaba que aquellos que morían fuera del catolicismo no podían ser enterrados en sus cementerios. El control absoluto de las iglesias menguó en los 1800 y se creó un tipo de coparticipación entre la institución religiosa y el municipio.

Los enterramientos descontrolados por San Juan eventualmente se convirtieron en un problema de salud pública. Dado que se disponía de cadáveres en iglesias, conventos y hospitales, de los que la antigua ciudad tenía varios, los olores y las enfermedades hacían de la vida en la capital una desagradable. Esto llevó a una serie de esfuerzos para mover las prácticas a zonas externas a las grandes murallas que protegían la ciudad.

“Durante la segunda mitad del siglo 18, empiezan las presiones para que se trasladen los cementerios fuera del poblado. En tiempos de Carlos III en España, comienza a legislarse para sacar los enterramientos de las iglesias. Pero eso no fue fácil porque también el credo católico habla de la resurrección de los muertos y habla del poder de la oración. Entonces, la gente a lo que aspiraba era a enterrarse cerca de donde estaban dándose las misas y se estaban dando los rezos que los iban a sacar del purgatorio para llevarlos entonces al cielo”, indica la profesora.

¿Cómo es que entonces se decide que este sea el lugar para el cementerio?

“Bueno, ese debate por los enterramientos va a durar a lo largo del siglo 19 y vamos a volver a él. Ya en 1804 llegan a Puerto Rico los primeros diseños de cómo van a ser los primeros cementerios fuera del poblado, y se empieza a buscar el lugar. Hay una negociación con el cabildo, la iglesia, y se decide, con los militares, que esta es la mejor área porque estaba extramuros y además, los vientos soplaban en contra del interior, impidiendo que el olor y las miasmas insalubres entraran a la ciudad. Este es el primer lugar que se escoge”.

El cementerio finalmente se hace y se bendice en 1814 y se dedica a Santa María Magdalena de Pazzis. La falta de dinero para su desarrollo, sin embargo, impidió que se construyeran el osario para depositar huesos sacados de su sepultura, y la capilla.

Las prácticas extrañas en el cementerio se pueden trazar a sus orígenes. Se habla de personas que removían cadáveres antes de tiempo para rentar los panteones, debido a un hacinamiento de cuerpos producto del crecimiento poblacional de la ciudad durante el siglo 19.

La severidad del control católico también se redujo y con cambios legales importantes en España, se empieza a respetar la libertad de culto, lo que obligó a hacer espacio en los cementerios para protestantes. Esto, a su vez, obligó a expandir los terrenos del cementerio, luego de una serie de polémicas y debates que llegaron a discutirse fervientemente en la prensa de la época.

“La última parte es donde se van a enterrar a los protestantes, se entierran a los niños que mueren sin bautizar y en la esquinita del extremo norte, se ponen a los que mueren de viruela, mueren de fiebre amarilla y otras enfermedades”, continúa la historiadora.

La catedrática habla con la seguridad que le confieren sus años de estudio y enseñanza. Es una mujer de baja estatura, cabello corto y voz ronca. Mientras observa el cementerio, no puede evitar reflexionar sobre su estado actual.

“Es una pena porque este cementerio es el Panteón Nacional. No es solamente el espacio, no es solamente la belleza que tiene este cementerio. Aquí hay mucha escultura funeraria que amerita que se estudie, se conserve y no que tengan este cementerio en este abandono”, expresa, con decepción, al contemplarlo.

También en la capilla, el profesor Héctor Berdecía Hernández escucha a María de los Ángeles Castro como un alumno presta atención durante su clase preferida. Berdecía Hernández es uno de los pocos expertos en conservación de patrimonio edificado en Puerto Rico. Aunque es joven, también ha sido una de las voces más activas a la hora de hablar y defender la historia contenida en las piedras, ladrillos y el concreto que le dieron forma al país.

“Uno de los retos grandes es el tema de la gestión de estos espacios. Y la gente piensa que simplemente esto es un espacio donde entierran y esto lo maneja el municipio y nada más. Pero el tema con el patrimonio en este país siempre es la ausencia de unas políticas articuladas para gestionarlo”, explica.

Entonces, ¿cuáles son los retos para la conservación de un espacio como este?

“En Puerto Rico no hay una política pública a nivel de los municipios, ni a nivel estatal, sobre la conservación y la preservación de este tipo de espacios, y eso inhabilita, a la vez, que hayan unas acciones concretas de conservación y preservación más allá de lo que a la alcaldía de turno le interese y más allá de las competencias que tiene el Instituto de Cultura Puertorriqueña en la zona. Los municipios tienen una lógica de cómo manejar esto, rigiéndose por las instrucciones del Departamento de Salud, pero lo manejan como una obra pública más, no como un espacio que merece unas consideraciones especiales”, sostiene.

Gestión pública ausente

Aunque las malas condiciones del cementerio María Magdalena de Pazzis vienen de años, este, como muchos otros cementerios de la isla, se deterioró aún más con el paso del huracán María en 2017.

Fue en ese contexto, además de la celebración de los 500 años de la ciudad capital, que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) asigno $2.7 millones para trabajos de restauración en los cuatro cementerios históricos de San Juan: el Cementerio de la Capital, el Cementerio de Villa Nevárez, el Cementerio de Villa Palmeras y el Santa María Magdalena de Pazzis.

La cantidad se anunció en un comunicado de prensa del 12 de mayo de 2021 como parte de una asignación total de $7.4 millones para proyectos restaurativos en San Juan. De los $2.7 millones para cementerios, FEMA confirmó que tiene constancia de un proyecto activo por la cantidad de $348,685.48 para trabajos de mitigación en los cuatro cementerios.

El Nuevo Día intentó verificar el estatus del uso de esos fondos y de posibles trabajos de restauración con el Municipio de San Juan y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), pero varias solicitudes de entrevistas e información no se concretaron.

En varias visitas al cementerio María Magdalena de Pazzis se pudo constatar las severas condiciones de una cantidad extraordinaria de panteones y, en al menos dos, son visibles restos óseos de cadáveres.

Lápidas completamente destruidas, basura acumulada en tumbas y el deterioro avanzado del área de los nichos, que llevan varios años clausurados, son solo algunas de las aflicciones que sufre la necrópolis más famosa de la capital.

Los únicos trabajos visibles que pueden ser considerados de restauración son un par de capas de pintura que se le dieron a la capilla y al pórtico que queda en la entrada a la parte más antigua del cementerio. En ambas estructuras históricas se puede ver que la pintura anterior ni siquiera fue raspada.

“Debido al gran valor arquitectónico y cultural que tienen estos lugares emblemáticos protegidos, todas las reparaciones deben cumplir con los reglamentos federales y locales para la conservación histórica. Esto garantizará que muchas generaciones futuras también puedan disfrutar de estos espacios”, dijo el coordinador federal de Recuperación por Desastres para Puerto Rico, José G. Baquero, en ese comunicado del 12 de mayo de 2021.

El profesor Héctor Berdecía Hernández es experto en restauración de estructuras históricas y explica que el estado actual del cementerio se debe a una falta de gestión administrativa. (David Villafane/Staff)

Un espacio con futuro

Siendo el Panteón Nacional el antiguo cementerio del Viejo San Juan, es el lugar de final descanso de muchos puertorriqueños y personas atadas a la isla que han jugado roles importantes en la historia y la cultura de este país.

Lucy Boscana, Catalino “Tite” Curet Alonso, Pedro Albizu Campos, José Celso Barbosa, Salvador Brau, José de Diego, Abelardo Díaz Alfaro, Pedro Flores, José Gautier Benítez, Lolita Lebrón, Rafael Hernández, René Marqués, Gilberto Monroig, Daniel Santos, Myrta Silva, Alejandro Tapia y Rivera, Carlos Torres “La Sombra”, Rafael Tufio y Nilita Vientós son solo algunos.

“Las tumbas son de los propietarios privados. Muchas familias tienen sus ancestros aquí y algunos se fueron para España y no regresaron nunca, y quizás ya no existe ni siquiera la familia. Otros saben que está aquí la cuestión, pero no le dan seguimiento. A veces el municipio y los gobiernos municipales están atados de manos de qué hacer”, explica Berdecía Hernández.

“Pero hoy falta lo que tú dices, una reglamentación para que si los dueños en un cementerio como este, que es un cementerio histórico, que es un cementerio de patrimonio nacional, que tiene una importancia primaria para esta ciudad, una legislación que diga: ‘Usted tiene que mantener la tumba en buen estado’ y aquellos dueños que no han aparecido en 10, 15 o 20 se les puede expropiar”, le responde la historiadora María de los Ángeles Castro.

“Aquí nos jactamos de San Juan como la cosa turística más grande y vamos a atraer el turismo. El turismo viene buscando este tipo de espacio y este tipo de recurso. Y si nosotros no gestionamos esto de una manera adecuada y ordenada, entonces qué van a venir a ver los turistas. Es una inconsistencia en el discurso... pero los turistas vienen realmente buscando esto”, continúa el profesor Berdecía Hernández.

El viento del mar ruge al pasearse entre las tumbas mientras hablan. Los cementerios son algunos de los lugares más llamativos del mundo. Tanto en Europa como en Latinoamérica, la mayoría de las grandes ciudades históricas cuentan con camposantos que reflejan la historia de sus pueblos y de su gente.

Eso, dicen los expertos, podría ser posible también aquí.

Mientras tanto, en el panteón descubierto, el esqueleto solitario sigue esperando.