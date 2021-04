CulturArte de Puerto Rico presentará el sábado 8 de mayo, a las 6:00 p.m. el concierto “An Enchanted Evening with Paulo Szot”, en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

Con esta velada cierra la Temporada 2020-2021 de CulturArte, y será engalanada por esta reconocida estrella de Broadway e invitado habitual del Metropolitan Opera de Nueva York, Paulo Szot, en su debut en Puerto Rico. El artista estará acompañado por una orquesta de cámara dirigida por el maestro Luke Frazier.

El cantante de origen brasileño, ganador del Premio Tony por su rol protagónico en el musical “South Pacific” en 2008, es considerado uno de los barítonos contemporáneos más destacados del mundo con presentaciones en algunas de las salas de conciertos más importantes de Europa, América y Australia.

En esta ocasión, Paulo interpretará emocionantes piezas musicales de famosas obras de Broadway como South Pacific, Man of La Mancha, Les Misérables, Chicago, The King and I, entre otros importantes musicales, así como algunas arias de ópera y zarzuela; según adelantó mediante comunicado de prensa el presidente y director artístico de CulturArte, Guillermo L. Martínez.

Este evento será sin duda un banquete musical que permitirá al público puertorriqueño disfrutar de un espectáculo al estilo Broadway, en tiempos en que la prestigiosa meca mundial de espectáculos teatrales lleva más de un año clausurada debido a la pandemia. “Además, será un concierto con un enfoque refrescante y diferente al repertorio tradicionalmente operístico de las producciones llevadas a cabo por nuestra organización desde su fundación hace 35 años”; añadió Martínez.

La velada en la que el barítono deleitará a un reducido público presencial debido a las medidas de distanciamiento para la prevención del COVID-19 aprobadas por el Gobierno de Puerto Rico contará, además, con la participación del director musical Luke Frazier.

“Frazier es un destacado músico norteamericano, fundador y director titular de la American Pops Orchestra, que ha colaborado previamente con Paulo Szot, así como con otras reconocidas celebridades de la industria musical popular y clásica como Renee Fleming, Brian Stokes Mitchell, Patti Labelle, Rita Moreno, Juanes, Joshua Bell, entre otros”; destacó Guillermo Martínez.

La orquesta de cámara, por su parte, estará compuesta por cuatro músicos norteamericanos, algunos de los cuales forman parte de la American Pops Orchestra, así como once músicos locales que integran la plantilla de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

Nacido en São Paulo, Brasil, Szot inició su formación musical a los cinco años, primero estudiando piano, y luego violín y danza. Además, es egresado de la Universidad Jagiellonian, Polonia; país del que sus padres habían emigrado después de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó a cantar profesionalmente en 1990 con el Conjunto Nacional Polaco de Canción y Danza “Slask”, e hizo su debut operístico en una producción de Il Barbiere di Siviglia en el Teatro Municipal de São Paulo. Después de protagonizar el renacimiento de Broadway de South Pacific en el Lincoln Center, ganó los premios Tony, Drama Desk, Outer Critic’s Circle y Theatre World por su interpretación de Emile De Beque en 2008, convirtiéndose en el primer actor brasileño en recibir tales honores.

Entre sus participaciones en el Metropolitan destacan el rol de Sharpless en Madama Butterfly en la temporada 2019-2020; Falke en Die Fledermaus en las temporadas 2015-2016 y 2013-2014; el Capitán en The Death of Klinghoffer en la temporada 2014-2015; y un concierto junto a la New York Philharmonic y Liza Minnelli, dirigido por Marvin Hamlisch, en la temporada 2008-2009.

Los boletos para este concierto se pueden conseguir a través de la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce en el (787) 620-4444, o a través de Ticket Center. Para más información, puede llamar al (787) 620-5262; o acceder la página web de CulturArte de Puerto Rico en culturartepr.com, así como su página en Facebook: CulturArte Puerto Rico.