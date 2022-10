No importa si se lleva un matrimonio de 40 años, si la relación es de un año, si apenas comenzó un noviazgo o si acabas de dejarte, la comedia “Esto está gufiao” es una oportunidad para identificarse con las situaciones de pareja y reír de ellas.

Al menos así lo describe el comediante y productor Danilo Beauchamp, quien toma a broma o como dice el título de la pieza se “gufea” en la actualidad su soltería, pero igual admite que ha disfrutado a cabalidad su tiempo de pareja. De hecho, el comediante es de las personas que prefiere estar en pareja. Su última relación fue con la presentadora y modelo Nicole Marie Colón, de quien se separó en el 2021, tras seis años de relación.

Con el deseo de recrear y presentar situaciones de pareja Danilo se une a Tita Guerrero, Gisselle Ortiz, Pamela Noa, Jasond Calderón y Raymond Gerena en la comedia “Esto está gufiao”, que se presentará el 5 de noviembre en el Centro de Bellas Artes en Caguas.

Elenco de la comedia 'Esto está gufiao", (Suministrada)

“Esta es una producción para reír de todo lo que pasa en pareja. Si nos vamos de shopping, cuando nos vamos a la cama con nuestra pareja…las trampas que los hombres y las mujeres hacemos para ver cómo está la relación. Las discusiones de pareja… las personas se van a identificar desde el principio hasta el final. Esto es lo chévere de la obra que no es una difícil de comprender, al contrario vas a reírte con lo que has vivido en la vida con tu pareja”, explicó el locutor del programa “El Reguero” de La Nueva 94 FM.

La comedia aborda diferentes temas que se viven en pareja como lo son el miedo al compromiso, saber si se acabó la pasión, la infidelidad y el amor mismo. El también productor adelantó que al ser una comedia de situación todos los actores se relacionan entre sí y no se trata de una pareja fija durante toda la comedia.

“La verdad que en lo que se refiere a la vida de pareja me identifico con casi todo lo que la obra presenta. Las situaciones en la cama, en la limpieza de la casa... uno se identifica con todas estas cosas y como las he vivido uno le añade un poco la experiencia propia. Las parejas de hoy día no se pueden comparar con las de antes ya que se vive bien distinto... se suman las redes sociales, el ajetreo de la vida y pienso que ahora es hasta más difícil y las estadísticas de divorcio lo confirman”, indicó el actor que en el pasado estuvo casado con la presentadora Jacky Fontánez.

La obra de situación reúne a un grupo de colegas de los medios de comunicación con los que Beauchamp ha trabajado por lo que la química que existe aseguró es excelente, así como la confianza que todos poseen. La única más novata en teatro es la locutora Pamela Noa y Beauchamp trabajó con ella en la apertura que ella le hizo al stand-up “Lo enterré” de Alejandro Gil.

Para boletos en Ticket Center (www.tcpr.com).