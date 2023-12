Desde los emblemáticos balcones de la Fundación Nacional para la Cultura Popular el cantautor Danny Rivera regresa esta tarde a su canto al pueblo con el tradicional “Atardecer Navideño”. El evento está pautado para comenzar a las 5:30 p.m. y reúne a locales y turistas que se encuentran en el Viejo San Juan.

Y para esta ocasión, el décimo aniversario del evento, se invitó al público a traer su güiro y acompañar al cantante en un saludo a la Navidad.

También, durante el evento masivo gratis para el pueblo, se presenta una exposición y colección de güiros confeccionados por el artesano Vidal Torres Lozada.

El artista diseñador de güiros cuenta con piezas conmemorativas y especiales para este evento. Además, se presentará una muestra de cómo puede utilizarse el marimbo-materia prima construcción de güiros- para confeccionar arte.

La utilización de material que para muchos es inservible; cómo puede utilizarse y convertirla en pieza artesanal. Habrá artesanía para la venta.

El artesano, natural de Río Piedras y criado en Corozal, nunca se ha detenido de ejercer su arte. Incluso, durante el tiempo que vivió en la Florida continuó con la pasión.

Piezas conmemorativas y especiales para este evento. (Suministrada)

“Comencé desde los seis años a pintar los güiros que confeccionaba mi padre. Fui desarrollando el arte del rayado en los güiros; y diseño. A mi papá le gustaba diseñar sus güiros para hacerlos diferentes a otros. Los hacía bien coloridos y llamativos. Y aprendí con él, para el 1970 aproximadamente”, señaló Vidal Torres Lozada.

Reiteró que ha confeccionado güiros toda su vida, en Puerto Rico y viviendo en la diáspora. Torres Lozada tuvo la oportunidad de asistir a la Escuela de Artes Plásticas y desarrolló destrezas en la pintura.

“Convertí el güiro en mi canvas. Dibujo y pinto sobre el güiro. Poco a poco fui desarrollando mi propia técnica y evolucionando en el diseño. Laboro un diseño que no he visto en ningún otro artesano -por la técnica que usa- y es que, la gente me pide güiros sin boca. Sin hueco”, señaló el artesano.

Torres Lozada es un artista creativo y diestro que, continuamente, busca la manera de innovar y hacer la diferencia dentro de su labor artesanal. Una combinación perfecta de confección de güiro y pintura. Binomio de excelencia que habla de su trabajo.

Artesano Vidal Torres Lozada. (Suministrada)

“Me gusta estar creando… haciendo cosas nuevas. En los últimos cinco años, me he dedicado a desarrollar ideas basadas en el güiro. Por ejemplo, el material del güiro es materia prima para poder confeccionar barriles de bomba en miniaturas y panderos en miniatura -otros artículos que confecciona en miniatura- utilizando esa misma materia prima, el marimbo. Esos pedazos que para otras personas son inservibles para mí son útiles, porque ampliar la gama de trabajos en miniatura que realizo como congas, bongó, el tambor batá y todo instrumento de percusión que sea hueco”, destacó el artesano.

Este artículo es una colaboración de la Fundación Nacional para la Cultura Popular.