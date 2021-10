La Galería Petrus presenta “Nothing in Between”, una delirante orquestación de extremos, tamaños y lenguajes artísticos en la obra reciente del maestro Carlos Dávila Rinaldi.

No necesita presentación. En el mundo del arte puertorriqueño se le conoce tanto por sus obras con mensajes de comentarios crudos de corte social y vigencia innegable, como por sus pinturas abstractas llenas de trazos sueltos, colores y movimiento.

Sus lenguajes artísticos siempre han sido dispares y casi siempre, ocurren simultáneamente. Es precisamente en ese “nothing in between”, en esa delirante orquestación de extremos, que Carlos Dávila Rinaldi crea y junta sus obras.

Grandes, pequeñas, figurativas, abstractas, con colores fríos y calientes… absolutamente todas encuentran cobijo en la nueva exposición que exhibe en la Galería Petrus, en Miramar, a partir del martes 12 de octubre de 2021.

“‘Anyway’”, dice Dávila Rinaldi, “dentro de este proceso encuentro que las obras se nutren la una de la otra. Las pequeñas me dan una oportunidad de ensayar y experimentar con resultados más inmediatos que luego se pasan a las obras grandes. A la misma vez, durante el desarrollo de la obra de gran formato, surgen cosas que provocan hacerlo en pequeñas... un continuo ‘back and forth’”.

"¡Ay, ay, capitán!", obra que forma parte de la exhibición "Nothing in Between", del pintor puertorriqueño Carlos Dávila Rinaldi, en la Galería Petrus. (Suministrada Suministrada)

“Carlos Dávila Rinaldi, a quien considero ya un maestro de la plástica, nunca deja de sorprenderme. Cuando dice acuartelarse en su estudio y producir, no para”, dice Sylvia Villafañe, directora de Petrus. “Puede ser tremendamente incisivo en su obra, en sus assemblages, mientras que en sus abstracciones puede hacer volar tu imaginación con trazos y combinaciones maravillosas”, dice Villafañe.

“Honestamente me quede en ‘Lockdown Mode’... estoy trabajando más que nunca”, comenta el artista. “Aunque sigo indagando en el tema del COVID, nuestra colorida isla siempre me tira con situaciones que fácilmente se convierten en la próxima pintura o serie. Creo que he podido mantenerle el pulso a lo que está pasando”. En cuanto a las obras de “Nothing in between”, “definitivamente ‘Skin Game’ es una ya que en su desarrollo como pintura y luego objeto, entró en una área que nunca había experimentado. El marco fue creado en una impresora 3D y toca el tema de los extremos y contrastes, porque junto a un marco barroco blanco, que se suele encontrar en los museos importantes del mundo, hay un cuadro abstracto”, describe el artista. “Intercambié el ‘gold leaf’ que usualmente tiene un cuadro así, por una capa de polvo [powder coating] de pintura blanca para neutralizar de cierta manera la opulencia implícita que da el oro. En su transformación, el cuadro se ha convertido ahora no solo en una pintura, sino también un objeto. Eso me llevó a tomar la decisión de presentarlo inclinado en la pared, en vez de engancharlo. Creo que funciona. Y más que eso: provoca”.

En “The Regulars”, hecha en acrílico, gel de alquitrán y polvo de mármol sobre lienzo, Dávila Rinaldi hace gala de las “raíces de mi educación más tradicional en pintura. Aquí el espectador enfrenta una estampa que, aunque a primera vista podría ser en blanco y negro, al acercarse aprecia colores tenues fríos y calientes, a través de toda la composición”. La escena ocurre en “un restaurante donde voy cerca de mi taller. Siempre llego a la misma hora... cayendo el sol. Donde la luz crea sombras y anula casi por completo los colores del lugar. Usualmente a esa hora hay pocos clientes, lo cual crea un ambiente más dramático y solitario... un poco como la pintura de ‘Hopper Nighthawks’; que a pesar de que esta es de noche, comparten algo. La obra fue creada con dibujos tanto en libreta como iPad que hago cada vez que estoy allí y dentro de mi criterio, pasó a ser una obra de gran formato [60″x 72″] que de cerca podría parecerse a una de mis abstracciones, por la aplicación de pintura e impasto [técnica de pintura mediante la cual se aplican capas espesas de pintura que aportan relieve y textura] que contiene”.

"The Playa VIII", obra que forma parte de la exhibición "Nothing in Between", del pintor puertorriqueño Carlos Dávila Rinaldi, en la Galería Petrus. (Suministrada Suministrada)

Para esta ocasión, la Galería Petrus realizará un video de la exhibición en español y en inglés por el artista Carlos Dávila Rinaldi. El mismo estará disponible en las redes sociales y página web de la Galería Petrus desde el martes 12 de octubre de 2021. Para visitar la exhibición de manera presencial deberá coordinar una cita. La Galería Petrus está localizada en el 726 de la calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar. Para coordinar una cita, puede comunicarse al 787-318-8993 | 787-289-0505 o por correo electrónico a info@petrusgallery.com. En Instagram y Facebook; galeriapetrus. Y en la aplicación móvil: Galería Petrus.