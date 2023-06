Las actrices Mariangelie Vélez y Katriana Vélez se disponen a encarnar unos papeles muy completos, que pueden describir como los más retantes en lo que les ha tocado hasta el momento en sus respectivas carreras actorales.

Son muchas las novedades que giran en torno a la obra teatral, “El Olor del Popcorn”, donde estas actrices serán las únicas en escena. Siendo una de las piezas más emblemáticas del teatro contemporáneo, publicada en 1991, y que no sube a escena a nivel profesional en la isla desde hace aproximadamente dos décadas, se sienten privilegiadas, retadas y agradecidas.

Además de ser multigalardonada como mejor obra puertorriqueña en el 1993 –que fue cuando estrenó- y de presentarse en festivales internacionales, la pieza del dramaturgo José Luis Ramos Escobar será dirigida por primera vez por su hijo Gustavo Ramos Perales, y también la primera vez que dos féminas encarnarán a “Fabiola” y “Georgy”.

“Esta obra cuando estrenó, quien hizo el personaje que estoy haciendo fue Jacquline Duprey, quien fue mi profesora de actuación, mi mentora, la que me entrenó para audicionar en los programas de maestría en Estados Unidos, por lo que ha sido una persona importante en este proceso y de desarrollarme como actriz. Así que, desde que me enteré que iba a hacer este personaje, me emocioné muchísimo. Este papel luego lo continuó haciendo Yamaris Latorre y Luisa de los Ríos. O sea, que son unos zapatos bien retantes de llenar. Para nada tengo la expectativa de que voy a llenar esos zapatos, pero sí me siento bien retada y privilegiada a la misma vez”, destacó Katriana acerca de su personaje “Fabiola”, una estudiante universitaria de teatro.

Del mismo modo, Mariangelie maneja uno de los retos, de que su personaje “Georgy” principalmente fue escrito para un hombre y de que será la primera vez que será interpretado por una actriz.

“Esta es una persona que realmente no ha tenido muy buenas posibilidades en su vida, que viene de lo más bajo, con muy poca educación. Lo que tiene es un cuarto grado de escuela, no tuvo mamá, su padre muere, que tiene mucha vulnerabilidad y está expuesta a la vida. Ha sentido también como un abandono de Dios, un abandono del cosmo, un abandono del mismo sistema. Es también resultado de esas necesidades sociales que tenemos a veces y que no se le han dado tal vez la importancia necesaria”, explicó la actriz natural de San Juan.

Las actrices Katriana Vélez y Mariangelie Vélez han estudiado y trabajado juntas desde que eran estudiantes universitarias, por lo que logran una química especial en escena. (Suministrada)

Asimismo, destacó que “El Olor del Popcorn”, que subirá a escena del 23 de junio al 2 de julio, en el Teatro Francisco Arriví en Santurce, -y surge como parte del 60mo Festival de Teatro Puertorriqueño del Instituto de Cultura Puertorriqueña- contiene partes bastante violentas, porque se trata de esta persona que irrumpe en la casa de la estudiante para robar y se lleva la sorpresa de que está esa persona dentro de la propiedad.

“Se empieza a dar una dinámica violenta, hay violencia física y la violencia sexual está por ahí también. Ponerlo desde la perspectiva de la mujer es muy posible, porque la violencia en sí no tiene género. Sí hay violencia de género, pero la violencia no tiene género y puede estar en cualquier espacio”, añadió Mariangely.

El hecho de que ambas actrices se conocen hace varios años, haber compartido muchos procesos creativos desde que eran estudiantes de drama en la Universidad de Puerto Rico, que tienen una relación de hermandad, sean parte de “3l Colectivo Musas” y hasta lleven el mismo apellido, permite que su química en escena sea especial.

“El que sea mi compañera de escena, y que sea la primera vez que su personaje lo vaya a hacer una mujer, ha sido parte de ese proceso creativo de dialogar sobre cómo cambia la dinámica, no solo dialogarlo, intentarlo y probarlo en escena en los ensayos, porque ciertamente el hecho de que sea una mujer cambia muchas cosas. Las mujeres entre nosotras nos manejamos de manera distinta, que entre hombre y mujer. Ella viene siendo una ladrona que entra a robar al apartamento de esa estudiante y definitivamente es un evento violento, pero experimentamos ese acercamiento a la violencia, que es distinto por el hecho de que sea una mujer”, explicó Katriana, natural de Bayamón.

Según explicaron, hay líneas que se han cambiado, en términos de intenciones. Lo describen de cierta manera como reescribir lo que ya está escrito, pero con muchísimo respeto. Y es que, al tratarse del hijo del autor, quien la dirige, se han tomado esas libertades, con una propuesta muy pensada también.

“No es algo que viene tampoco del vacío, de querer hacer algo diferente por hacer algo diferente. Él tiene una propuesta que está ahí probando y que nosotras estamos ahí con él en el juego, dispuestas también a intentar eso nuevo y distinto, pero sabiendo también que esto es algo que puede pasar y también pasa en la vida real”, agregó Katriana, quien también es periodista y labora como una de las investigadoras del programa “Cuarto Poder”, que transmite por Wapa Televisión.

Mientras que Mariangelie contó que ambas audicionaron para el papel de Fabiola, pero cuando existió la posibilidad de interpretar el otro personaje, a las actrices les dieron la oportunidad de cambiar de rol. “Como Katriana y yo audicionamos juntas, algo que le gustó muchísimo al director era la química que nosotras teníamos y es porque llevamos muchos años conociéndonos, y nos miramos a los ojos y ya sabemos para dónde va la otra”, resaltó la actriz que forma parte del elenco de “El Rémix”, de Wapa TV.

Al tratarse de una pieza donde solamente dos actrices, estarán en escena todo el tiempo, requiere un nivel energético y de concentración muy alto, aparte de que son dos personajes de caracteres fuertes y personalidades llenos de contrastes.

“Nuestro querido escritor creativamente incluye partes y referencias de piezas clásicas como ‘Otello’ de Shakespeare dentro de la misma obra. O sea, que ahí hay muchas capas de retos actorales que son riquísimos. Ciertamente, para nosotros como artistas, es un regalo, pero a la misma vez es un trabajo que a veces asusta, pero ha sido muy bonito”, señaló Katriana.

Las funciones de viernes y sábado serán a las 8:00 p.m., y domingo a las 4:00 p.m. Los boletos están disponible a través de PRTicket.