Fueron muchos los alumnos y compañeros que gozaron de las enseñanzas del laureado actor y director de teatro puertorriqueño Dean Zayas, quien falleció esta tarde a los 84 años. Agradecimiento, cariño, admiración y respeto son solo algunas de las expresiones con las que amigos y colegas recuerdan al prominente maestro de las tablas.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Marilyn Pupo publicó: “Se nos fue Dean Zayas. Su trayectoria dentro del ámbito artístico teatral y educativo en Puerto Rico sería difícil de emular. RIP el maestro. Aquí el 16 de diciembre pasado, cuando grabó su último programa de “Estudio Actoral”. Yo tuve el privilegio de ser su invitada en lo que significó su despedida del público. Te quiere, ‘Demencia’, así me decía él”.

Por otro lado, el dramaturgo Roberto Ramos Perea manifestó: “Al maestro Dean Zayas me unían muchos desacuerdos. Pero mi gratitud a él siempre fue sincera y honesta. Fue uno de los más vitales directores de nuestra escena. Todos los que vivimos en las tablas, le debemos. Que lleve un hermoso viaje a los escenarios de allá”.

Mientras que la también actriz Johanna Rosaly compartió con sus seguidores cómo fue el momento de su despedida, al acompañarlo en ese momento: “El día de hoy los escenarios de Puerto Rico se visten de luto. Mi amigo, mi entrañable director y guía Dean Zayas falleció a las 3:20 de la tarde. Estuve con él, le hablé, le canté y lo despedí. Ahora pertenece a la historia como una estrella en el firmamento, donde seguramente le dan la bienvenida otros grandes, como Lucy Boscana, Madeline Willemsen, Axel Anderson, Víctor Arrillaga, Migueángel Suárez, Pedro Juan Figueroa y muchos, muchos más. ¡Hasta pronto, amigo querido! Mi gratitud y aplauso eterno para ti”.

La actriz y profesora de la Universidad del Sagrado Corazón Norwill Fragoso expuso: “Descansa en paz, maestro. ¡Gracias por la gesta! ¡Gracias por tanto! Que los ángeles te reciban”.

El productor y actor Raymond Gerena publicó una foto en la que expresó su agradecimiento: “Ay, mi Dino, con las ganas que me quedé de verte y la pandemia no me lo permitió. Solo me resta decir ‘gracias’ por quererme tanto, por ser quien impulsó mi carrera y la de muchos. Tengo el corazón triste, muy triste. Te amo y siempre estarás en mi corazón. Descansa en paz, padre, amigo y maestro Dean Zayas (Mi manta)”.

El músico, comediante y empresario Silverio Pérez, muy a su estilo, aprovechó para dedicarle una décima al anfitrión de “Estudio Actoral” de WIPR.

“A la entrada del teatro

Se ha colocado un crespón

Para el maestro Dean Zayas

Que hoy ha bajado el telón.

Fue maestro de maestros

Y a tantos enseñó a actuar

pues vivió la vida actuando

Siempre de forma ejemplar

Luego, humilde, preguntaba

Desde su ‘Estudio Actoral’

A sus propios estudiantes

De ese arte teatral

Dean, nunca te olvidaremos

Gracias por tu vocación

Te damos, todos de pie,

Tú merecida ovación”

Fernan Veléz, mejor conocido como “El Nalgorazzi”, fue uno de los primeros en reaccionar ante el deceso del legendario artista.

“Fallece Dean Zayas, actor, director de teatro, productor, moderador de “Estudio Actoral”. Murió hoy en la tarde a sus 83 años. Estaba muy enfermo. Al momento de su muerte se encontraba en el Hogar Insignia Caparra Senior Living and Memory Care en Bayamón, donde vivía, rodeado de su familia y amigos. Descanse en paz,

De igual forma, el actor Junior Álvarez, también realizó una publicación en su cuenta de Facebook. “Gracias maestro por ser parte de nuestra vida. ¡Te vamos a extrañar mucho! Descansa en paz”, dijo.maestro”, expresó.

El Colegio de Actores de Puerto Rico, envió sus declaraciones a través de un comunicado de prensa.

“El Colegio de Actores de Puerto se une a la inmensa pena que embarga a todo Puerto Rico por la muerte del Dr. Dean Zayas, maestro de maestros y director teatral. Zayas, de 83 años, activo en su quehacer hasta el último de sus suspiros, dejó una descendencia poderosa de sobresalientes profesionales. Nunca morirás en nosotros. ¡Gracias por tanto, Dean!”, expresaron.

El director Javier Del Valle, de la revista Escena Boricua, también se solidarizó tras conocer del fallecimiento del maestro. En sus expresiones aprovechó para enaltecer la obra y aportación de Zayas.

“El trabajo del maestro Dean Zayas, más allá de su labor de enseñanza en la academia, fue el de hacer visibles a sus pares. Se dedicó a honrar el talento de artistas del teatro a través de su programa de televisión y de la columna “Crónicas Breves” que compartió por casi una década en las páginas de Escena Boricua. Cada mes me llamaba para cumplir con su entrega, en la que recordaba momentos en los que se cruzó profesionalmente con la figura reseñada. Me reiteraba la importancia de esa labor que nos unía. Fui su alumno y asistente de dirección en el Teatro Rodante Universitario. Desde entonces su consejo y apoyo han estado presentes en mi trabajo”, subrayó.