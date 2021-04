Con el propósito de inspirar y motivar a la comunidad latina, el director y productor puertorriqueño Ben DeJesús gestó una nueva plataforma virtual para el evento Hispanicize, que agrupa anualmente a diversas figuras latinas destacadas en áreas como entretenimiento, ciencia, tecnología, mercadeo y periodismo.

Este evento, que lleva celebrándose hace 11 años, se transformó el año pasado debido a la pandemia que sigue afectando al mundo. Ben de Jesús, quien forma parte del equipo NGL Collective -encargado de Hispanicize- propuso hacer una edición virtual de alta calidad con una diversidad de temas e invitados.

Así nació esta nueva versión del evento, cuyo próximo ciclo de conferencias será este miércoles, 21 de abril, desde las 8:30 a.m., con la edición especial #LatinasRepresent, en el que participarán mujeres latinas destacadas actualmente en diversas ramas. Entre ellas figuran, varias de las actrices que participarán en la versión cinematográfica del musical “In The Heights”, que estrenará el próximo 11 de junio, tales como Daphne Rubin-Vega y Dascha Polanco. También participará la escritora y dramaturga puertorriqueña Quiara Alegría Hudes, quien es la productora de “In the Heights”.

Otras mujeres que dirán presente son la colombiana Diana Trujillo Pomerantz; ingeniera aeroespacial y directora de vuelo de la misión Marte 2020, así como la actriz y activista dominicana Selenis Leyva, reconocida por la serie “Orange is the New Black”, así como otras líderes de la comunidad latina en Estados Unidos.

“Las mujeres latinas son el tesoro de nuestra comunidad y debemos celebrarlas”, destacó Ben DeJesús en entrevista telefónica desde Miami. “Para nosotros era bien importante llevar a cabo este evento para homenajearlas, pero también para que la nueva generación de mujeres latinas vea en ellas un ejemplo y sepan que todo es posible”, agregó el director, quien está asociado con el actor colombiano John Leguizamo, también productor del evento.

Esta nueva sesión de “Hispanicize” -que será completamente libre de costo- contará con la animación de Jessica Flores y Enrique Sapene, quienes estarán en directo desde Los Ángeles, compartiendo virtualmente con todas las invitadas. Ben DeJesús -quien dirigió el documental “Raúl Juliá: The World’s a Stage”, que estrenó en el 2019 a través de la serie “American Masters” de PBS- aseguró que a pesar de los retos que ha implicado producir en medio de la pandemia, este periodo ayudó a gestar una plataforma para darle una nueva personalidad virtual a este evento que se llevaba cabo de forma presencial.

“Al principio comenzamos a hacer estos eventos virtuales de forma un poco improvisada, pero según pasó el tiempo, hemos ido perfeccionando y hemos subido de nivel en cuanto a la producción. Ahora tenemos animadores, cantantes en vivo, y la plataforma ha crecido muchísimo. El futuro es muy prometedor para esta conferencia y buscamos expandir el contenido a través de otras plataformas, hacer quizás un programa de televisión, un app… Estamos muy emocionados con lo que vendrá”, dijo.

Con más de 15 años como director y productor en el mercado latino de Estados Unidos, DeJesús aseguró que todavía queda mucho camino por recorrer y muchos estereotipos que derribar. Por eso, su proyecto se ha centrado en narrar historias y producir eventos que visibilicen los logros de los latinos y las latinas.

“La misión de NGL Collective es presentar historias positivas usando el arte y los medios para cambiar esa imagen y estereotipo que todavía se tiene de los latinos dentro y fuera de la comunidad. Hay que cambiar esa manera que nos miran, pero también la manera en que nos miramos”, sostuvo.

En esa dirección trabaja varios proyectos, entre ellos el documental “Lights, Camera, ¡Acción!”, que estrenará por PBS, y que celebra la aportación de los artistas latinos en Hollywood. Este trabajo debe presentarse luego del estreno por televisión del documental “Rita Moreno Just a Girl Who Decided to Go for It”, dirigido por la puertorriqueña Mariem Pérez Riera, que podría salir en verano.

También se encuentra produciendo un largometraje junto a John Leguizamo y el puertorriqueño Luis Guzmán. “Hay muchos planes y proyectos para seguir arrojando luz e información sobre las contribuciones de los latinos y latinas”, concluyó.