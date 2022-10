Antes de que nadie hablara de “nation branding” (marca país) ni de Simon Anholt, quien desarrolló estrategias para establecer, controlar y mejorar la imagen de una nación, afectando positivamente su competitividad internacional, los Estados Unidos habían creado una imagen de Puerto Rico. Deseosos, tras el 1898, de justificar su creciente imperialismo, nos presentaron como un pueblo atrasado, necesitado de ‘redención’. En aquel momento, también fuimos ‘exóticos’ y antropológicamente interesantes. Pasamos luego a ser una isla idílica, productora de azúcar y café y propicia para el turismo. Esa imagen se fortaleció a partir de 1929, cuando Theodore Roosevelt Jr. fue gobernador de la isla.

Este libro, muy documentado, estudia cómo se forjó ese imaginario cambiante, cuya elaboración coincidió con el desarrollo de las relaciones públicas y la publicidad en Estados Unidos.

Nuestra imagen apoyó los intereses del poder colonial, especialmente sus políticas comerciales. Roosevelt Jr., quien también se preocupó por los problemas sociales de la isla, invitó a importantes periodistas y escritores del Norte, facilitó las visitas de magnates como J.P. Morgan, estableció un Comité de Turismo y una agencia llamada Puerto Rico Service Inc. Los gobernadores Beverley, Gore y Horton continuaron con sus directrices. Durante los años 30 se publicaron libros, se hicieron películas y programas radiales y se colocaron anuncios en periódicos importantes, además de lograr que la isla participara en la Paris International Colonial and Overseas Exposition (1931), la Feria Mundial de Chicago (1933-34) y la de Nueva York (1939-40). De ese momento data el lema de “la Isla del Encanto”.

En 1934, Blanton Winship fue nombrado gobernador, coincidiendo aproximadamente con el establecimiento aquí de varias agencias del Nuevo Trato. Algunas tuvieron un impacto sobre el turismo gracias a sus directrices de desarrollo e información. (Merece más estudio la participación, aquí mencionada, de intelectuales y escritores puertorriqueños en los programas de tales agencias, entre ellos Luis Palés Matos, De Diego Padró, Tomás Blanco y José Agustín Balseiro). Agencias como la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA) promocionaron a Puerto Rico como elemento de estabilidad en la región, pieza fundamental de la doctrina del “Buen Vecino” del presidente Roosevelt.

Winship, interesado en el tema, logró establecer el Instituto de Turismo (1937), cuyo brazo publicitario era el Puerto Rico News Bureau. Contrató la agencia de publicidad de Steve Hannagan (promotor de Miami Beach en la Florida y Sun Valley en Utah como importantes destinos turísticos). Nos convertimos en la “American Riviera”, lugar idílico de clima cálido, próximo a Estados Unidos, con tradiciones culturales propias y con buenos hoteles. (Todo ello mientras el liderato nacionalista era condenado a prisión, sucedía la masacre de Ponce y el atentado de 1938 contra el mismo Winship.)

Junto con la agencia Buchanan and Company, Steve Hannagan lanzó la campaña “Discover Puerto Rico” -luego “Discover Puerto Rico, U.S.A.”- en Estados Unidos. La tipografía se usa hasta el día de hoy. El Instituto de Turismo atrajo a unos 172,800 visitantes entre 1935 y 1941; bajó el costo de los viajes y mejoraron las instalaciones turísticas. La visión idealizada consumida por el público se tornó panamericanista con lemas como “Puerto Rico: Where the Americas Meet”. Ante la guerra inminente, cambió a “Discover the Peace of Puerto Rico”, que insistía en nuestra capacidad defensiva, sobre todo con el nombramiento en 1939 del almirante William Leahy como gobernador.

El libro incluye un despliegue impresionante de fotos, cartelones, anuncios y artefactos publicitarios, con sus correspondientes lemas: 21 en total. Se trata de una hazaña investigativa, a pesar de ciertos reparos, principalmente el haber obviado bastante el momento político de los treinta en la isla y el contraste que presentaba a los anuncios publicitarios. Tampoco se consignan las reacciones de la legislatura insular ante la imagen que se forjaba de la Isla y las acciones que puede haber tomado al respecto. Otro problema es la organización del texto, que salta de un tema a otro, dificultando la comprensión del orden de los sucesos. No hay duda, sin embargo, de que es un libro importante: bien investigado, ampliamente documentado, que revela momentos y prácticas claves de nuestra historia.