El artista loiceño Daniel Lind-Ramos todavía no sale de su asombro al saber que acaba de ser reconocido con la prestigiosa beca MacArthur, junto a otras 24 personas de diversas disciplinas.

Lind es el único puertorriqueño en el selecto grupo de este año que incluye a científicos, cineastas, historiadores, coreógrafos y escritores, como el peruano Daniel Alarcón, fundador del podcast en español Radio Ambulante.

La Beca MacArthur es la distinción más importante que ofrece la Fundación MacArthur desde 1981. Esta subvención premia anualmente a personas de cualquier especialidad que “demuestran méritos excepcionales y prometen un continuo y mejorado trabajo creativo”.

Como parte del reconocimiento, Lind-Ramos, recibirá $625,000 a lo largo de cinco años para adelantar sus proyectos o explorar otras vertientes en su trabajo.

“Esto ha sido ver para creer”, dijo el artista en entrevista telefónica sobre este premio que no se solicita ni se promueve, sino que personas anónimas nominan al candidato y el proceso de selección también es secreto.

Lind-Ramos recibió una llamada a principios de mes notificándole sobre el premio. Podía compartir la noticia solo con una persona hasta que se hiciera el anuncio oficial, pero prefirió no decirle nada a nadie “ante la duda”. En el momento que recibió la llamada, el artista se encontraba en el estacionamiento de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao, pensando en su retiro, ya que se jubila de la academia luego de 38 años de servicio.

“Estaba pensando en los ajustes que tengo que hacer porque tengo un proyecto que seguir cuando me llaman. Creo que es un familiar que me ha estado llamando desde Boston, y lo contesté. Cuando me dicen de lo que es, yo soy muy escéptico, y dije ‘suena como lindo para ser verdad’, pero ellos insistían en que me había ganado el premio MacArthur”, narró el artista con evidente felicidad.

Lind-Ramos dijo que todavía le cuesta creer que se ganó un premio que asociaba con “genios”, como el saxofonista Miguel Zenón y el artista plástico Pepón Osorio, otros de los puertorriqueños que se han ganado esta beca.

“Asociaba la beca con estos grandes talentos, pero nunca me imaginé estar ahí”, agregó con su característica humildad.

Pero Daniel Lind-Ramos tiene razones de sobra para ser reconocido con este importante premio. Es actualmente uno de los artistas puertorriqueños contemporáneos de mayor alcance a nivel internacional por sus maravillosos ensamblajes escultóricos que realiza con material que recoge de su propia comunidad en Loíza, donde mantiene su taller de trabajo. Para el artista -egresado de la Universidad de Puerto Rico y quien obtuvo su maestría en la Universidad de Nueva York, para luego continuar estudios en París bajo la tutela de Antonio Seguí- su propuesta artística está ligada directamente a su experiencia familiar y comunitaria.

"Vencedor 2" , una de las obras del artista.

Este trabajo lo ha hecho a la par con su labor como educador, siendo profesor universitario de dibujo, pintura, teoría del color y apreciación del arte. Anteriormente, también dio clases en las escuelas públicas de Loíza y Río Grande.

"María María", escultura de Daniel Lind Ramos, forma parte de la colección permanente del Whitney Museum de Nueva York.

Desde que inició el año, Lind-Ramos ha recibido varias buenas noticias, entre ellas que varias de sus piezas formarán parte de la colección permanente de los museos Guggenheim en Nueva York y Pérez Art Museum, en Miami. Además de adquisiciones, Lind Ramos recibió otra beca en febrero de la organización artística sin fines de lucro United States Artists.