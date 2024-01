El doctor en composición de música de cámara, sinfónica o clásica contemporánea, el puertorriqueño Carlos Carrillo, no minimiza el que los nuevos productores y compositores se inclinen por el uso de sistemas de computadoras digital para componer.

Al contrario, -aunque desea que más personas tenga educación musical-, reconoce que opuesto a otros de sus colegas, “culturalmente, lo veo tan válido como la música clásica”.

El catedrático de la Universidad de Illinois, en Urbana, Champaign desde hace diez años, manifestó a este medio que puede escuchar a Bad Bunny y a René Pérez, incluso, que cualquiera de los temas de ellos, se pueden hacer bajo el formato sinfónico. No obstante, el hecho de que no sea la música que él hace y que requiere años de estudios y formación, Carrillo prefiere no pasar juicio, ni quitarle méritos a los que difunden el género popular.

“El hecho de componer es un hecho creativo y no específicamente al género que uno va a crear. Si alguien me dice quiero hacer reguetón no hay problema con eso, pero la idea es que se preparen intelectualmente para crear algo. Estudié música y la estética que sigo es una particular. Lo que enseño en la universidad desde la teoría es cómo se puede aplicar a otras vertientes musicales. Ahora se facilita el proceso con el uso de sistemas de computadoras digital y tienes menos práctica musical para poder hacerlo. Es más conocimiento técnico. Culturalmente, lo veo tan válido como la música clásica. No le quito méritos. Esa no es mi música en el sentido de lo que hago, pero la puedo escuchar. El que diga que eso es menos música, no lo comparto. Tengo compañeros que al leer esto van a diferir de mí, que dicen que no es música, pero yo lo veo de otra forma y siempre deseo que a todos los músicos puertorriqueños les vaya bien”, sostuvo el profesor, que dijo ser fanático de Calle 13.

El virtuoso de la música escribió su primera sinfonía a los 12 años. (David Villafañe/Staff)

“Cualquier música hecha por puertorriqueños debe ser orgullo para nosotros. Los músicos puertorriqueños compiten de tú a tú a nivel mundial, no importa el movimiento musical. Mientras la música sea buena se va a escuchar siempre. Como profesor mi interés es en trabajo creativo”, añadió Carrillo, quien es natural de Bayamón.

El puertorriqueño radicado en Illinois, y que a los 12 años escribió su primera sinfonía, se encuentra en la isla para recibir en vida uno de los grandes honores de su carrera. Y es que este domingo, 14 de enero, el cuarteto Third Coast Percussion, ganador de un premio Grammy, interpretará las composiciones del maestro Carrillo en el concierto” Música Poética” en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

El espectáculo que promueve Pro Arte Musical será a las 6:00 p.m. en Sala Sinfónica Pablo Casals. Carrillo está feliz y honrado por el concierto en su patria.

“De la colección de Música Poética que tengo van a tocar tres piezas. Una de ellas es una premier mundial titulada ‘Four Walls’ y espero que el público pueda disfrutar de este espectáculo que para mí es un honor. Toda mi música es clásica. Toda mi formación musical ha sido clásica, pero cuando la gente piensa en música clásica piensa en el pasado y no es así. La música evoluciona y en mi caso es música clásica contemporánea. Desde las piezas que trabajó de música sinfónica puedo incluir salsa y reguetón, no hay problema con eso, claro, no es el mismo estilo ni la misma estética”, explicó el compositor, que posee un doctorado en música de la Universidad de Pensilvania, una maestría en música de la Universidad de Yale y un bachillerato en música de la Eastman School of Music, en Nueva York.

El espectáculo de este domingo se basa en la colección de obras inspiradas en poesías, que Carrillo hizo, y en la que combina sonidos de la percusión, junto al violonchelo y el clarinete, para enamorar y crear un vínculo emocional con el público a través de la música. Explicó que la audiencia va a poder disfrutar de su trabajo poético que quizás no es tan conocido por muchos.

El grupo de Chicago, “Third Coast Percussion”, compuesto por los músicos David Skidmore, Robert Dillon, Peter Martin y Sean Connors, se presenta por primera vez en la isla, luego de realizar cientos de conciertos en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

“Esta temporada, en Pro Arte Musical, nos hemos dado a la tarea de traer propuestas musicales innovadoras y la obra de Carlos Carrillo nos obliga a darle el espacio que merece la composición clásica contemporánea, producida por virtuosos puertorriqueños. Carlos Carrillo, como el Third Coast Percussion, son virtuosos musicales del siglo XXI, y nos honra presentarlos directamente desde Chicago, en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes”, dijo Javier Hernández, director artístico de Pro Arte Musical.

Entre los planes del compositor, está visitar la Isla más frecuente para impartir clases. (David Villafañe/Staff)

El doctor en composición, luego del concierto, regresa a Ilinois para continuar sus clases universitarias, pero adelantó que este año, va a estar viniendo más a Puerto Rico, -por lo menos cada tres meses-, para impartir clases y ser parte de iniciativas que inviten a los jóvenes adentrarse a la música.

“Aunque yo esté fuera de aquí, lo que hago culturalmente quiero que sea para mi isla. Eso es lo que quiero... dejar un trabajo para Puerto Rico, porque aquí es que tiene peso y puedo estar mis años fuera de la isla, pero todo lo que hago y haga es para mi isla”, concluyó Carrillo desde el exterior de la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes.