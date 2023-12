Por décadas, todos los niños que iban a las escuelas públicas del país aprendían, durante sus primeros años formativos, a través de canciones. No son pocas las generaciones de puertorriqueños que, al leer las siguientes letras, sentirán cómo se abren las puertas de la memoria y, quizás, algo de nostalgia. Escribió el excelso poeta Virgilio Dávila:

“Es el móvil océano gran espejo

donde luce como adorno sin igual

el terruño borincano, que es reflejo

del perdido paraíso terrenal”.

“La tierruca” es uno de los poemas más conocidos en Puerto Rico, precisamente por su popularidad y uso como canción infantil durante gran parte de los siglos 20 y 21. Pero el uso de la canción en las aulas escolares, al igual que las artes y las humanidades en general, cada vez se encuentra en mayor peligro.

Como un ejercicio de rescate de una de las formas de arte menos reconocidas del país, el Orfeón San Juan Bautista se dio a la tarea, con la ayuda de la fundación Humanidades Puerto Rico, de recopilar algunos de los temas musicales infantiles más importantes del repertorio puertorriqueño y compilarlos en un libro, al igual que un abarcador proyecto digital.

“Este proyecto es la continuación de lo que fue la publicación del libro ‘Entre la canción de arte y el folclor: música infantil puertorriqueña’. Es un libro que, nuevamente, presenta una visión más contemporánea, lo que son 34 de las más bellas canciones infantiles que figuran en lo que son las publicaciones de 1901 a 1903, principalmente la canción infantil de Braulio Dueño Colón. Son melodías que, en su mayoría, son de fines del siglo 19, comienzos del siglo 20, que formaron parte de lo que, por muchas décadas, fue el programa de educación pública del país”, explicó Daniel Alejandro Tapia Santiago, director musical y artístico del Orfeón San Juan Bautista, quien emprendió en este proyecto junto al codirector del conjunto coral, Guarionex Morales Matos.

El libro, titulado “Entre la canción de arte y el folclor: música infantil puertorriqueña”, fue compilado por los directores del Orfeón y publicado por la editorial Riel, con la colaboración de su directora, Cristina Martínez Pedraza.

“Este caudal es particularmente exquisito, en términos de lo que son los valores de composición, lo que son los valores poéticos, por eso es que es realmente canción de arte para niños. Es una pena que en décadas recientes, muchas cosas se han olvidado, ya muchísimas no se enseñan, y es importante rescatar ese patrimonio que tiene un valor enorme como caudal cultural intangible de la humanidad”, dijo Tapia Santiago.

El director musical también abundó sobre el ambicioso proyecto digital que estará acompañando a la nueva edición del libro.

“Esta segunda fase lo que estaba buscando era hacer más accesible este legado. Nos dimos a la tarea de pensar cuáles son algunas de las barreras que obstaculizan el que esto todavía pueda ser más de uso por el público general y pensamos que no siempre las personas que tienen encargadas para ensañar música en los planteles escolares tienen, quizás, todas las destrezas, porque a veces le toca a maestros que esa no es su especialidad, a veces no tienen un piano en el salón de clases, quizás no tienen las herramientas para enseñar lectura musical a un nivel más avanzado, y pensamos en lo que podían ser algunos de los escollos en el proceso de hacer accesible este trabajo”, sostuvo.

Fue de esa inquietud que nació la idea de crear una página web a la que cualquier persona pudiera acceder de manera gratuita a todos los materiales. Pero hicieron más que eso, además de tener disponibles todas las partituras musicales y las letras, el Orfeón preparó grabaciones con todos los diferentes componentes para que puedan ser necesarios para el aprendizaje de estas canciones. Desde las melodías individuales, hasta grabaciones de primera y segunda voz, al igual que de todos los componentes juntos. También incluye una guía para el docente para facilitar el proceso de enseñanza, pues el nivel de dificultad de las canciones varía.

“El programa de subvenciones permite que proyectos se lleven a cabo y se compartan de distintas maneras. No siempre un libro es la forma en que funciona, a lo mejor es algo audiovisual, en el caso de ellos, por ejemplo, previeron todo y tienen las pistas, las voces, y todo lo demás, o sea, o te las aprendes, o te las aprendes”, añadió entre risas Dalila Rodríguez Saavedra, quien encabeza el programa de subvenciones de Humanidades Puerto Rico.

“La gente siempre nos da las gracias a nosotros, pero la verdad es que somos nosotros los que le damos las gracias a las organizaciones por acercarse a nosotros y confiar sus proyectos”, sostuvo, por su parte, Sonya Canetti Mirabal, directora ejecutiva de la fundación.

Canetti Mirabal insistió en la importancia de este proyecto como una herramienta de aprendizaje que puede ser utilizada tanto en los salones escolares como en los hogares.

“Una cosa que hay que resaltar es que este proyecto también atiende otras necesidades que tienen que ver con la enseñanza multicurricular y conectada, porque además de canciones de arte, como música, como letras, son parte del género que se conoce como la poesía cívica, que comunica a los niños y a todos los ciudadanos el amor por su tierra, el amor por su país. Ahí se tratan desde los valores ciudadanos, la convivencia, la agricultura, los recursos naturales, todos esos temas están ahí en todo el libro. Todos temas de los que, hoy en día, no estamos ocupando por lo amenazados que están”, expresó.

Tanto Canetti Mirabal como Tapia Santiago reconocieron que algunas de las canciones seleccionadas contienen temas que son muy de su tiempo y que hoy no serían considerados apropiados, pero su selección para le proyecto fue deliberada precisamente por su uso como una herramienta para la generación de pensamiento crítico. Pretender que esas cosas no pasaron no nos enseña nada, mientras que enfrentarlas y desmenuzarlas, entender por qué hoy no son correctas o aceptadas, ayuda a forjar ciudadanos más sensibles y mejor informados, coincidieron.

Este martes, a las 7:30 p.m., el libro se presentará junto a la página web en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) en Santurce. La presentación contará, además, con la interpretación de varios de los temas infantiles por parte del Orfeón San Juan Bautista.